特朗普：“世衛組織要在壹個月內證明獨立性，否則美國可能退出”. May. 20, 2020 07:45. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、北京=常駐記者 尹完準 lightee@donga.com,zeitung@donga.com. 美國總統特朗普就新冠病毒發源地問題與中國發生激烈對立，他指出世界衛生組織的親華傾向，並下最後通牒稱，“如果30天內沒有改善，將永久中斷資金援助或者退出”。 特朗普18日在寫給世界衛生組織總幹事譚德塞的四頁信函中聲稱：“如果30天內不拿出證明世衛組織在中國面前保持獨立性的改善方案，美國將永久中斷資金援助。我們也會重新考慮我們的會員資格。”他還表示，世衛組織今後的唯壹出路在於能否展現在中國面前的獨立性，“不能拿納稅人的錢向不符合美國利益的組織提供援助”。 他在記者面前，猛烈抨擊世衛組織是中國的傀儡（puppet）。他同時還提出異議稱，美國每年向世衛組織支付4.5億美元的分攤額，而中國只支付3800萬美元。 美國衛生部長亞歷克斯·阿紮當天在歷史上首次通過視頻召開的世界衛生大會上表示，“壹個會員國嘲弄透明性義務，給全世界帶來了巨大的犧牲。不能再發生這樣的事情”，對中國提出了正面批評。美國國務卿蓬佩奧發表聲明，批評臺灣參加世界衛生大會的計劃因中國的反對而流產。蓬佩奧說：“盡管世衛組織總幹事有讓臺灣參加世界衛生大會的法律權限，但因為中國的壓力，他沒有這樣做。總幹事缺乏獨立性破壞了世界衛生組織的信任和效率。” 美國白宮國家安全委員會發言人約翰·烏利奧特表示，對中國國家主席習近平視頻會議上表示“將向新冠疫情受害國提供20億美元援助”進行批評。他指出：“這是為了從越來越多國家試圖追究中國責任中分散註意力。” 世界衛生大會將在19日的會議上表決有關新冠病毒展開立調查的決議。在194個世衛組織成員國中，如果得到三分之二的129個國家的支持，就可以通過該決議。澳大利亞、英國、法國、俄羅斯等122個國家已經表示支持，因此有觀察人士認為通過的可能性很高。 中國隊也展開了反擊。官方的《環球時報》19日稱：“這項調查應該包括美國。中國不怕調查。”商務部也表示，“今後5年內將對澳大利亞產大麥征收反傾銷稅”。澳大利亞產大麥和牛肉的最大進口國中國12日還禁止了部分澳大利亞產牛肉的進口。有分析認為，澳大利亞壹直站在美國壹邊敦促調查新冠病毒，中國因此進行了經濟報復。憤怒的澳大利亞也表示將向世界貿易組織提起訴訟。 處於中美矛盾中心的中國最大的通信設備制造商華為18日在聲明中表示：“美國對華為的制裁是恣意的、致命的，最終也將損害美國的利益。” 兩國的矛盾也轉移到了美國股市上。據路透社報道，美國第二大證券交易所納斯達克近日將公布加強中國企業首次公開募股（IPO）資格及會計審計等方面的限制。報道稱，中國金融當局也在鼓勵中國企業在英國倫敦上市。

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