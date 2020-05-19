美國戰略司令部：“將於8月發射‘民兵3’洲際導彈”（附简体版）. May. 19, 2020 07:43. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 總管美軍核武器和洲際導彈等戰略武器的美國戰略司令部表示，盡管發生了新冠疫情，但今年8月將實施“民兵3”洲際導彈的試射。“民兵3”與戰略轟炸機、戰略核潛艇壹道，被稱為美國的“三大核力量”。據分析，這是繼最近在關島靠前部署的B-1B轟炸機接連在韓半島附近等區域展開後，為牽制朝鮮、中國和俄羅斯而采取的戰略措施。 美國戰略司令部最近在網站上宣布，洲際導彈是下屬的美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）執行的主要核遏制手段，並強調，維持這種核遏制力的任務在“新冠病毒大流行”時期也時刻作好準備，必須保證其可靠性。報道還說，未安裝彈頭的“民兵3”的試射將按計劃在8月份進行。美軍預告，就像此前2月初進行的發射壹樣，還將從加利福尼亞州範登堡空軍基地把“民兵3”發射到6750多公裏以外的太平洋馬紹爾群島的夸賈林因環礁上。 美國戰略司令部強調，此次試射將是確認“民兵3”的可靠性，維持致命、確實的核遏制力，同時確認對盟國的延伸遏制的承諾的壹個契機。”美國每年進行兩三次“民兵3”的試射。韓國軍方相關人士表示：“應該看作美國是在針對朝鮮、中國和俄羅斯的核、傳統軍事威脅展示其在本地區的戰略優勢。” 美國戰略司令部還表示，最近從本土3個基地同時起飛的4架B-52戰略轟炸機和2架B-2隱形轟炸機，在美國歐洲司令部和印度太平洋司令部的責任區域展開了演習，但沒有公開具體的飛行路線。美國戰略司令部解釋稱，這種遠程轟炸機的“動態部署（dynamic employment）訓練”是為了堅定地應對世界任何地區的潛在危機。美国战略司令部：“将于8月发射‘民兵3’洲际导弹”尹相虎 军事记者 / ysh1005@donga.com 总管美军核武器和洲际导弹等战略武器的美国战略司令部表示，尽管发生了新冠疫情，但今年8月将实施“民兵3”洲际导弹的试射。“民兵3”与战略轰炸机、战略核潜艇一道，被称为美国的“三大核力量”。据分析，这是继最近在关岛靠前部署的B-1B轰炸机接连在韩半岛附近等区域展开后，为牵制朝鲜、中国和俄罗斯而采取的战略措施。 美国战略司令部最近在网站上宣布，洲际导弹是下属的美国空军全球打击司令部（AFGSC）执行的主要核遏制手段，并强调，维持这种核遏制力的任务在“新冠病毒大流行”时期也时刻作好准备，必须保证其可靠性。报道还说，未安装弹头的“民兵3”的试射将按计划在8月份进行。美军预告，就像此前2月初进行的发射一样，还将从加利福尼亚州范登堡空军基地把“民兵3”发射到6750多公里以外的太平洋马绍尔群岛的夸贾林环礁上。 美国战略司令部强调，此次试射将是确认“民兵3”的可靠性，维持致命、确实的核遏制力，同时确认对盟国的延伸遏制的承诺的一个契机。”美国每年进行两三次“民兵3”的试射。韩国军方相关人士表示：“应该看作美国是在针对朝鲜、中国和俄罗斯的核、传统军事威胁展示其在本地区的战略优势。” 美国战略司令部还表示，最近从本土3个基地同时起飞的4架B-52战略轰炸机和2架B-2隐形轰炸机，在美国欧洲司令部和印度太平洋司令部的责任区域展开了演习，但没有公开具体的飞行路线。美国战略司令部解释称，这种远程轰炸机的“动态部署（dynamic employment）训练”是为了坚定地应对世界任何地区的潜在危机。

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