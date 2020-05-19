軍紀崩潰、壹再發生“看眼色爭議”，令國民感到不安. May. 19, 2020 07:43. . 韓國軍方以天氣為由推遲了原定於今天舉行的海上射擊演習。軍方表示，以朝鮮在東海岸發動武力挑釁為假想的陸海空聯合射擊訓練，原本是秘密推進的，但由於天氣惡劣而推遲到下個月。有媒體就此指出“這是在看朝鮮的眼色行事”，韓國國防部昨天反駁稱，“軍方的正常決策被歪曲和誇張了，好像是有其他因素在起作用似的”。 國防部強調，此次演習延期是考慮到氣象條件的正常判斷。”相信那是正確的。但為何出現這種解釋，能否保證最近政府的對朝關系改善政策沒有產生影響，令人懷疑。軍隊的訓練受到置疑也不是壹次兩次了。前年，隨著韓朝、朝美關系的急速發展，包括韓美聯合軍演在內的大規模軍事演習實際上已被廢除或壓縮，人們對此的憂慮之聲不絕於耳。 此次演習延期與朝鮮不久前抗議韓國海軍、空軍在西部海域的聯合軍演不無關系，這種分析不無道理。韓國《國防日報》在報道西部海域軍演後，遭到朝鮮正式反對，青瓦臺國家安保室隨即召集軍方相關人士召開了會議。青瓦臺雖然表示“沒有指責過軍隊”，但是召開沒有計劃的會議本身對軍隊來說可能是不小的壓力。因此，突然下達東海岸訓練延期的決定，勢必會導致各種說法。 此次演習是陸海空軍動員炮兵戰鬥力、攻擊直升機、戰鬥艦、戰鬥機對海上目標進行實射打擊的訓練，原本在江原道高城進行，後來改為慶尚北道蔚珍。和朝鮮反對的西部海域軍演壹樣，此次軍演完全不違反《9·19軍事協議》。盡管如此，國防部對演習本身卻藏著掖著。 有人聲稱，由於各種演習的取消，韓國軍隊連基本的應對態勢都被削弱，已經喪失了作為“戰鬥軍隊”的功能。上周，前方師團在進行迫擊炮射擊訓練時，發生了炮彈偏離彈著地點1公裏以上的發射事故。朝鮮軍人槍擊韓國哨所時，韓國軍隊的K-6重機關槍出現故障的事實，也是在幾天前才被公開的。最近，各種軍紀紊亂事故不斷，必須檢察，這是不是因為我軍急於管理的現實。

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