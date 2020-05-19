戰爭也停歇的5月. May. 19, 2020 07:44. . 五月是新綠的季節。令人感受到春天的征兆有很多。3月底左右，在仍顯蒼白的大地上能摸到的溫熱，月光下盛開的白色櫻花，在舊韓末期訪問朝鮮王國的赫爾伯特曾說，韓國人喜歡迎春花、櫻花等在長葉子之前先開花的花。漫長的冬天裏，等待春天的到來，似乎比任何人都喜歡開得更早的花。但筆者最喜歡的是春雨後飽含水分的葉子上新鮮的光彩。 雖然沒有準確的統計記錄，但從戰爭史的角度來看，5月應該是最不用擔心戰爭的月份。北方遊牧民族經常在秋收季節發動襲擊。“天高馬肥”雖然是象征秋天的成語，但本意是到了秋天，就是邊疆遊牧民族進攻的時候。遠程攻擊要利用冬天，壹般在1月之後回師。因為到了農歷二月，他們就要回老家從事營生。倭寇的侵略則不分季節。從《朝鮮王朝實錄》來看，農歷4、5月倭寇入侵的事例非常多。但是倭寇入侵最旺盛的時期，反而是11月到2月之間的冬天或者7、8月份。其中既有利用秋收季節之後的原因，也受到了季風的影響。 常備軍充足、國家財政充裕的國家不受這些季節性因素的影響。在古代，這樣的國家並不多，但是隨著近現代的到來，隨時可以進行戰爭的國家增多了。如果國家財富增加，科學技術發達，人類對幸福的期待也會提高，但不定期戰爭的危險也會隨之增加。這是文明的悖論。1950年5月，日本在全世界的美軍駐紮地中是最安樂的地方。與訓練相比，士兵在熨燙褲子上花費的時間更多。雖然壹個月後他們註定要投入酷熱中的戰鬥，但當時全然不知。防止戰爭的最佳方法，是消除戰爭不會發生的原因和期待。歷史學者

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