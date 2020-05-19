沒有軍紀的軍隊……這次是迫擊炮誤射到1公裏以外. May. 19, 2020 07:44. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 韓國軍方在進行主力迫擊炮4.2英寸（107毫米）口徑迫擊炮實彈射擊訓練時，發生了炮彈落在距離彈著地點1公裏遠的誤射事故。有人批評說，繼最近遭朝鮮軍隊槍擊的最前方監視哨所的K-6機關槍出現故障後，韓國軍方在主力迫擊炮訓練過程中再次暴露出漏洞。 據軍方消息人士透露，14日在京畿道坡州市陸軍某部進行107毫米英寸迫擊炮的實彈射擊訓練時，壹枚炮彈落在離墜落在預想地點1公裏以外的地方。據悉，炮彈降落的地方是山林廳所有的野山，爆炸沒有造成人員傷亡和財產損失。軍方在事故發生後中斷了訓練，正在以相關指揮官和部隊人員為對象，調查是否遵守訓練程序等事故原委。軍方相關人士表示：“如果炮彈墜落地區有人員或危險設施，就會直接引發大型事故，從這壹點來看，這是非常嚴重的事件。” 此前2018年11月，某陸軍部隊在京畿道坡州市進行60毫米迫擊炮實射訓練時，兩枚炮彈落在距離彈著地點800米左右的附近部隊駐紮地的野山上。當時，誤發彈的落點被確認為距離部隊內的油庫只有20米，因此有人指出，稍有不慎就會引發大型爆炸事故。 此次發生誤發事故的107毫米迫擊炮是韓國軍隊運用的迫擊炮中口徑最大的壹種。其破壞力和殺傷半徑遠遠大於60毫米、81毫米迫擊炮，因此它要求在訓練過程中特別遵守程序和規定。

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