“即使把不錯的可選配件都放進去,2000萬韓元也夠了”... 小型SUV掀起熱潮並非偶然. May. 19, 2020 07:44. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 即將結婚的30多歲男性權某正在考慮購買包括各種車輛登記費等稅金在內的價值2000萬韓元左右的車輛。他決心買一輛小型運動型多功能車(SUV)。他認為,小型SUV價格合理,基本功能齊全,性價比高。權某說:“即使加入了不錯的可選配件(配置),只要2000萬韓元就足夠了,所以將其選為自己人生中的第一輛車。” 今年以來,價格和基本配置齊備的小型SUV風頭強勁。今年前4個月,國內5家整車企業的汽車銷量中,15.5%是SUV。超過準大型轎車銷量,榮登榜首。其中,小型SUV在所有SUV車型中占38.1%,在SUV領域排名第一。業內人士分析,近期個別消費稅下調,加上80萬韓元以上的優惠,導致不少客戶願意以2000萬韓元左右的價格購車。 18日,據汽車業界透露,如果想用2000萬韓元左右的預算購買車輛,車輛的基本售價(以消費稅下調為準)和各種可選配件價格的合計應控制在1900萬韓元以內。因為取得稅(購車稅)•登記稅和公債費、印花、車牌價格、托運費等需要120萬韓元左右的追加費用。以現代汽車為例,在此範圍內可以購買的代表性小型SUV有Venue智能和摩登款車型。從1500萬韓元起價的Venue智能款可以在400萬韓元範圍內追加可選配件。中等級的摩登款,即使追加選擇包括盲區防撞輔助、後方交叉防撞輔助等在內的可選配件,1833萬韓元左右的程度也夠了。 韓國GM的“雪佛蘭The New Trax LS Trim”如果適用個人所得稅,銷售價格為1748萬~1806萬韓元,即使考慮各種登記費用,至少也可以安裝70萬韓元以上的追加可選配件。雷諾三星或將推出新型SUV“XM3”的基本款1.6 GTe SE Trim(1719萬韓元)。雷諾三星方面解釋說,即使考慮到各種稅金和初期保險費,也不到2000萬韓元。 雙龍汽車的最熱銷車型“蒂維拉V:1”加入了可以連接智能手機和導航的智能鏡像配置,售價為1858萬韓元。如果將購車預算擴大到超過2000萬韓元的水平,那麽韓國GM的新車“TrailBlazer拓荒者”和現代汽車的“KONA Smart”將成為首選。 即使是2000萬韓元左右的車,也並非去除了各種功能。XM3基本配置了電子式停車制動、全座一鍵式安全座椅電動窗、換檔撥片、LED頭燈。GM拓荒者將電子控制系統的最新渦輪增壓發動機作為基本配置,同時還可增加電動折疊式側視鏡配件。整車業內人士表示,“2000萬韓元的價格,會產生幾乎沒有所謂的配置的‘空罐車’的先入之見,如果基本配置比較充實,再加上個稅的下調,可以省下80多萬韓元,這樣就可以增加配置。如果執著於高級配置的話,2000萬韓元可以選擇的SUV車型有很多。”

