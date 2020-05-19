韓國將向“6•25幕後英雄”美國土著居民進行口罩支援. May. 19, 2020 07:45. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 6•25戰爭70周年事業推進委員會18日表示，將向6•25戰爭中被稱為“幕後英雄”的美國土著居民納瓦霍(Navajo)族參戰勇士提供1萬張口罩和免洗消毒液等防疫物品。 納瓦霍族是美國土著居民中人口最多的部落，在6•25戰爭期間，約有800人參戰。他們活躍在戰場上是從第二次世界大戰開始的。當時，日軍破譯了美軍的密碼，導致美軍軍事秘密信息泄露，造成重大損失，美軍隨即著手制作絕對不會被破譯的密碼。當時運用的語言是被納瓦霍族人傳承至今的口述語言。美軍將納瓦霍族人培養成代號為“密語者(codetalkers)”的密碼通信兵，他們隸屬於美國海軍和海軍陸戰隊，為改變二戰太平洋戰線戰局起到了決定性作用。 據悉，他們中的800多人在第二次世界大戰結束後自願參加6•25戰爭，作為密碼通信兵活躍在戰爭中。納瓦號密碼通信兵的存在，在1968年美國政府解密之前一直是一級機密，外界並不知曉。納瓦霍族的活躍還被制作成2002年由尼古拉斯•凱奇主演的電影《風語者Windtalkers》。 據估計，目前健在的納瓦霍族6•25戰爭參戰勇士約有130人。據悉，這些人大部分居住在美國亞利桑那州、新墨西哥州、猶他州等沙漠地區，生活條件並不樂觀。對此，洛杉磯總領事館和亞利桑那韓人會、韓人傳教會等出面，促成了此次防疫口罩和免洗消毒液的支援。在2016年6•25戰爭66周年之際，國家報勛處還向35名納瓦霍族參戰勇士頒發了“和平使者獎章”。 6•25戰爭70周年事業推進委員會共同委員長金恩基(音)表示：“大韓民國政府還記得70年前為守護陌生國家而做出寶貴犧牲的所有人。希望他們能夠為自己年輕時做出的選擇而自豪。”

한국어