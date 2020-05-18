“5·18”40周年，應徹底查明真相，成為團結的歷史. May. 18, 2020 07:42. . “5·18”民主化運動今天迎來40周年。文在寅總統等政府和執政黨人士以及在野黨領導層也將大舉參加在光州舉行的紀念儀式。此前在昨日在光州舉行的追悼活動上，朝野人士和國內外人士在線上線下的參拜絡繹不絕。 面對不義的權力、捍衛民主價值的“5·18”民主化運動是世界民主和人權史上值得驕傲的遺產。但是，40年後的今天，對我們來說，它仍然是個傷痛。原因是當天的真相尚未查明。造成屠殺事件的開火命令的負責人尚未浮出水面，圍繞平民死亡、下落不明者和直升機射擊的爭議仍在持續。在法庭上壹貫態度不誠實的全鬥煥前總統的不負責任也使得事態很難解決。“5·18”真相查明調查委員會近日正式啟動調查工作。這壹次，必須查明誰也無法否認的那壹天的真相。 朝野政界也應該回顧壹下，是否將“5·18”政治鬥爭化，使傷痛進壹步加深。未來統合黨院內代表朱豪英昨天在立場文中正式道歉說：“黨內部分人士壹直貶低和侮辱‘5·18’民主化運動，做出了不加修飾的發言。”對於1年零3個月前所屬議員們的妄言，在國會選舉慘敗後才道歉，不禁令人遺憾。執政黨計劃在21屆國會上了結旨在加強處罰歪曲“5·18”歷史行為的法律修訂。必須留意，單獨對“5·18歪曲行為”法制化是否有可能抑制對真相查明尚未結束的歷史的多種解釋和表達。將“5·18”視為聖域，反而有損“5·18”的民主精神。就修憲問題，把“5·18”民主化運動寫入憲法前言，也有可能引發其他政治化爭議，因此應慎重處理。 “5·18”已成為1987年6月民主抗爭的基礎。這不僅是光州市民的犧牲，也是紀念和實踐“5·18”精神的所有努力的結果。這是不能根據政治傾向來貶低或專有的全體國民的遺產。但是，40年過去了，事實是國民心中依然是興奮、憤怒和不舒服和懷疑，各種感受交叉。文在寅總統在昨天播放的光州MBC電視臺采訪時表示：“查明真相的目的是和解並走上團結之路。”要想使“5·18”成為團結而不是分裂的種子，首先必須作出不懈的努力查明真相，使國民對“5·18”擁有共同的記憶。

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