日本再次關註韓國防疫. May. 18, 2020 07:42. by 朴亨俊記者 lovesong@donga.com. 日本再次關註韓國的新冠疫情防控。對於韓國快速處理首爾梨泰院夜店發生的集體感染事件，日本給予了高度評價。《日本經濟新聞》16日在報道梨泰院集體感染事件稱，“需要向韓國學習的是徹底的檢查、信息技術的運用和對國民的鄭重說明”，給予了高度評價。報道說，作為防疫總指揮的中央防疫對策總部每天通過電視直播召開新聞發布會，以專家冷靜客觀的講解增強了民眾對政府的信任。 報道還分析稱，防疫當局在約兩周內迅速實施4.6萬次病毒檢查，通過分析手機基站通信記錄，正在接觸曾在梨泰院俱樂部周圍逗留的人。不過，報道認為人權關懷及個人信息保護是課題。 從日本的立場來看，韓國的新冠疫情防控簡直是“奇跡”。日本首相安倍晉三曾多次表示，“將增加新冠病毒感染的檢測數量。將建立每天2萬次的檢測體制”，但與韓國每10萬人中有1200多人接受檢測相比，日本只有200多人。日本人也公開表示：“即使病了也不能接受新冠病毒檢測。” 在15日舉行的韓中日衛生部長視頻會議上，日本厚生勞動大臣加藤勝信表示：“韓中日三國最近的新冠病毒感染病例和死亡人數與歐美國家相比有所遏制。今後出口戰略的實施將變得非常重要，希望能夠分享韓中兩國的經驗。” 諾貝爾生理醫學獎獲獎者京都大學教授山中伸彌、廣電從業人土小倉智昭（73歲）公開表示：“應該向韓國低頭，獲取新冠情報。”去年這個時候，日本網絡上有很多嫌韓文章，但最近有很多文章贊揚韓國防疫。 目前韓日間的醫療設備援助還沒有進展。韓國大法院的強制征用判決、日本對韓國的出口限制等，都給兩國國民留下了怨恨，因此政府不敢貿然出面。 日本取消入境限制措施似乎還需要壹段時間。《讀賣新聞》17日報道說，“韓國和中國正在試探日本，建計議‘在以商務為目的入境時放寬入境限制’，但日本對此持謹慎態度。”日本外務相茂木敏充在15日的記者會上也表示，“首先需要處理在日本的感染擴大問題”，對此持保留態度。 記者最近見到不少參與韓日關系的政治人士和學者，他們壹致認為，“以新冠疫情為契機，兩國可以超越歷史矛盾進行合作”。危機時也會產生機會。如果韓日政治領導人相互退讓壹步，“新冠合作”的閥門可能會意外地容易打開。

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