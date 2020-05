受Pandemic影響,光州雙年展延期至明年2月舉行. May. 18, 2020 07:42. by 金民 kimmin@donga.com. 因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)的全球大流行,第13屆光州雙年展的開幕被推遲到了明年2月。本屆雙年展以“思想高漲,精神振奮(Minds Rising,Spirits Tuning)”為主題,決定免費開放展館一樓。除光州雙年展展覽館之外,在揭示光州近代史的建築物所在的南區楊林洞冬青樹藝術博物館、國立光州博物館、光州劇場也會進行展示。15日,光州雙年展財團在首爾中區一家飯店舉行記者招待會,做出了上述表示。 此前,雙年展的售票處都在展覽館外,但明年展覽時將開放一樓,售票處會移至展館內。展覽館1樓將舉行演出和討論,並起到供遊客休息的大廳作用。該提議是展覽建築師迪奧戈•帕薩裏諾提出的,據悉他從人們自由出入的韓屋庭院中獲得了靈感。 雙年展展示部部長韓金賢(音)表示,期待作品是屆時將在光州劇場中展示的朱迪•拉杜爾的設置作品。該作品由利用熱成像攝像機的人體圖像和表演構成。隨著海外作家們當初決定本月訪問光州進行的第二次調查日程變得不透明,具體作品內容有可能發生變化。在既是抗日義兵鬥爭場所又是基督教傳教地的楊林山,將展示各種遺跡。 籌備展覽的過程和各種記錄將在雙年展網站上公布。此外,講述女權主義的出版物《比骨頭還硬》(Stronger than Bone)也將另行出版。此次光州雙年展將於明年2月26日至5月9日舉行,為期73天。

한국어