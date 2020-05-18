梨泰院夜店相關新冠肺炎四代感染病例增至2例，沒有出現爆發性疫情. May. 18, 2020 07:43. by 李美智 image@donga.com. 從首爾龍山區梨泰院俱樂部(夜店)開始的新冠肺炎集體感染四代感染病例又發生了。不過，令人擔憂的爆發性疫情在周末並沒有出現。 17日，根據中央災難安全對策本部和首爾市的介紹，以當天中午12點為基準，梨泰院俱樂部相關新確診患者增加到了168名。以中央災難安全對策本部公布的數據為準，周末新增13人。首例確診患者—京畿龍仁市20多歲男性的癥狀出現後已經過了半個月時間，但患者並沒有像2月末新天地耶穌教(新天地)集體感染時那樣劇增。整個新增確診病例周末兩天也分別維持在10例左右。 雖然在某種程度上，有人認為這是一種穩定勢頭，但“n次感染”的持續出現仍是變數。繼首爾拘留所看守之後，首爾蘆原區也發現了俱樂部相關新冠肺炎四代感染病例。另外，除俱樂部集體感染外，忠北清州市和大邱地區還發現了3名尚未查明途徑的確診患者。 首先，政府計劃按原計劃於20日從高中3年級開始恢復上學。國務總理丁世均表示：“如果情況不出現特別惡化的情況，就提議高三開學，所以才會這樣。”政府還決定，從18日開始對8周內入伍的6300多人進行診斷檢查。

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