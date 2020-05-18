文在寅：“要查清‘5·18’開火的責任與歪曲真相的內幕”. May. 18, 2020 07:42. by 金智賢記者、朴孝睦記者、崔高野記者 jhk85@donga.com,tree624@donga.com. 文在寅總統就迎來40周年的5·18民主化運動表示，“開火的命令者是誰，開火的最終法律責任在哪裏，壹直沒有查清”，再次強調要查明真相的決心。 文在寅在17日光州MBC電視臺“5·18”40周年特別采訪中表示：“找出集體屠殺受害者的工作，進行直升機射擊的經過，以及大規模隱瞞真相、歪曲事實的內幕，必須全部查清。”文在寅在2017年5月就任總統後舉行的第37周年“5·18”民主化運動紀念儀式上首次表示，“包括直升機射擊在內，壹定要查明開火的真相和責任”，此後每年都強調要查明“5·18”事件的真相。共同民主黨在國會選舉中取得壓倒性勝利，除了修憲之外，實際上所有法案都得以處理，因此在第21屆國會開院後，計劃大規模修改“5·18”事件相關法律。 在當天的采訪中，文在寅表示：“對於詆毀和歪曲‘5·18’的部分，應該采取堅決的對應措施”，“我認為民主主義的寬容並不是要認可破壞民主主義的各種詆毀。”對於12日開始活動的“5·18”真相調查委員會，他表示，“對真相調查委員會的活動抱有很大期待，政府也打算積極支持”。 共同民主黨第21屆國會光州及全南地區當選議員18人當天通過報道資料表示：“壹旦開院將立即推進‘5·18’相關8項法律的修訂，完成第20屆國會未能完成的課題。”他們共同提議的‘5·18’相關法律包括擴大‘5·18’真相調查委員會的作用和權限、加強針對歪曲歷史的處罰、禁止破壞憲政秩序的罪犯安葬在國立墓地等。 壹段時間以來，未來統合黨部分人士因“5·18”妄言不斷引起爭議，該黨日前也發表了正式立場進行道歉。該黨院內代表朱豪英16日表示：“黨內部分人士貶低和侮辱‘5·18’民主化運動，壹直存在不加修飾的發言。對此感到遺憾和報歉。”“個人的偏離就像全黨的想法壹樣擴大再生產，制造了不必要的誤會和爭議，這樣的事情不能再重復了。”

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