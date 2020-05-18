美驅逐艦接近上海附近海域. May. 18, 2020 07:43. by 北京=常駐記者 尹完準、華盛頓=常駐記者 李正恩 zeitung@donga.com,lightee@donga.com. 不僅是經濟方面，美國和中國之間在軍事方面的緊張感也在加劇。美國軍艦罕見地出現在中國近海，兩國還展開了研發最新武器的競爭。 香港《南華早報》16日援引北京大學下屬研究機構“南海戰略態勢感知計劃”發表的消息稱，美國海軍“阿利·伯克”級驅逐艦“拉斐爾·佩拉爾塔”號（DDG-115）最近出現在距離上海115海裏（約213公裏）的海上。美國海軍太平洋艦隊前壹天在推特上宣布，“‘拉斐爾·佩拉爾塔’號本周航行在東中國海”，但沒有公布具體的日期。 “拉斐爾·佩拉爾塔”艦此次航行是在中國人民解放軍14日開始在黃海的渤海灣進行實彈演習時進行的。預計將有航母參與的中國軍隊演習將持續兩個半月。 此前的上個月17日，另壹艘美國海軍驅逐艦“麥克坎貝爾”號（DDG-85）也曾接近距山東威海僅42海裏的海域。壹個月內，美國軍艦兩次逼近中國沿岸。 美國壹直在加強軍事力量。美國總統特朗普當地時間15日出席太空軍旗亮相活動時表示，“我們正在研制迄今為止從未有過的驚人軍事裝備”，“我聽說，這種令人不可思議的導彈比我們現在擁有的快17倍。”他還表示，“因為有我們的敵國，所以這是必須要做的。”美國有線電視新聞網（CNN）報道說，在中國和俄羅斯推進開發高超音速武器的時刻，特朗普總統作出上述發言，可能是針對中國和俄羅斯。 美國國防部沒有就媒體提出的問題給出具體答復。美國防部發言人、空軍中校羅伯特·卡佛對CNN表示，“高超音速武器的實戰部睹，在技術研究及工程中是最優先事項”，並強調，“在高超音速武器系統開發方面，美國擁有穩定的項目”。

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