德國足球聯賽重燃戰火，李在城攻入德乙重啟後首球. May. 18, 2020 07:43. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 德國足球聯賽(包括德甲和德乙)突破新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)，時隔2個多月再次開球，“萬能中場”李在城(28歲•照片)成為聯賽重啟後的首粒進球得主。 16日，李在城所屬的德乙(第2級聯賽)荷爾斯泰因•基爾在德國雷根斯堡進行了與SSV雷根斯堡隊的2019~2020賽季德乙聯賽第26輪客場比賽。這是比德甲聯賽提前2小時30分開賽的4場乙級聯賽之一。首發出場的李在城在上半場第3分鐘，在球隊獲得角球的情況下，用右腳將球射入球門。德乙聯賽官網稱，“李在城攻入了因新冠肺炎全球性大流行球迷活動中斷後回歸的德國足球聯賽的第一粒進球。”德國體育媒體《Himart Sports》報道說：“李在城打入了足以載入史冊的進球。” 李在城在進球(聯賽第8粒入球)後，用在左手手掌上豎起右手拇指的動作，進行了向與新冠肺炎進行對抗的醫療隊員表示感謝的“托福慶祝”。當天，李在城以1粒進球和1次助攻的出色表現與意義深遠的慶祝動作一起，但基爾隊在最後時刻被對手扳平比分，最終雙方以2比2握手言和。 受新冠肺炎疫情影響，3月13日中斷的德甲聯賽成為歐洲五大足球聯賽中最早恢復的聯賽(無觀眾入場)。選手們在遵守新冠肺炎預防程序的情況下參加了比賽。球員分批乘多輛大巴抵達賽場，接受發熱檢查，在替補席上，球員和教練也戴著口罩，按照一定距離坐著。場外部署的警察阻止球迷聚集。 在德甲聯賽中，勁旅多特蒙德隊在主場西格納伊度納公園球場迎戰沙爾克隊(魯爾區德比)，結果他們以4比0大勝對手。多特蒙德的“挪威轟炸機”埃林•哈蘭德在上半場第29分鐘率先破門，成為德甲聯賽恢復後首粒進球的取得者。多特蒙德球員在大勝之後，走到空曠的觀眾席上慶祝勝利，以彌補現場無觀眾的遺憾。 雖然是成功宣布重啟的德甲聯賽，但也出現了不遵守“保持距離”方針的場面，因此引發了爭議。在赫塔柏林隊與霍芬海姆隊之間的比賽(3比0柏林赫塔勝)中，下半場第13分鐘，霍芬海姆打進了烏龍球。隨後，柏林赫塔隊球員聚集在一起慶祝，在此過程中後衛德德裏克•博亞塔親吻馬可•格魯伊奇的臉頰，引起了爭議。英國《每日郵報》指出：“博亞塔的行為似乎完全忘記了保持距離的防疫方針。”盡管遭到批評，但德甲方面還是表示，“進球慶祝的保持距離方針屬於建議事項，因此博亞塔不會受到處罰。”

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