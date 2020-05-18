KT與比爾-蓋茨攜手合作 阻止“二代COVID-19的發生”. May. 18, 2020 07:43. by 申武慶記者 yes@donga.com. 美國微軟集團(MS)創始人比爾•蓋茨(65歲)設立的“比爾&梅琳達蓋茨基金會”將在3年內對KT的傳染病防擴散解決方案研究投資60億韓元。蓋茨創始人最近曾表示：“韓國是新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)防疫的世界模範。” 17日，KT反面表示，得到比爾&梅琳達蓋茨基金會的投資，從上月開始進行“應對傳染病的新一代防疫研究”。利用人工智能(AI)基礎的傳染病早期診斷算法和通信數據的“傳染病擴散路徑預測模型”的開發預計需要花費3年時間。蓋茨基金會將按年度分期支援總研究費用(120億韓元)的50%。 據悉，KT和蓋茨基金會在2018年世界經濟論壇(WEF)數據革新工作小組內首次進行了交流。之後在2019年4月由全球健康研究基金“Right 基金”主辦的《信息通信技術(ICT)論壇》上，蓋茨基金會方面對KT發表的“傳染病防擴散計劃(GEPP)”表現出了關心，雙方展開了正式的會談。 KT為了此次研究，與高麗大學醫療院教授金宇柱、韓國科學技術信息研究院(KISTI)、區塊鏈企業MediBloc、數碼健康管理企業手機醫生(MobileDoctor)組成了聯盟。高麗大學醫療院負責運營流感監視體系及分析病原體基因序列，KISTI負責流感流入及流行預測模型，MediBloc負責開發區塊鏈數據共享平臺。 KT計劃，到今年10月為止，首先開發出利用手機醫生和智能手機，用戶可以自動輸入流感類似癥狀的應用程序(app)。通過物聯網(IoT)傳感器測定的用戶的體溫、流感癥狀等儲存在相關應用程序中，收集數據後，就可以通過AI進行分析，完成得出流感傳播可能性的算法。此外，還將開發基於通信數據預測流感擴散途徑和流感季節的模式。 蓋茨基金會數字保健革新局副局長安德魯•特裏斯特表示：“如果能夠利用大數據分析等預測疾病的移動及擴散途徑，那麽就可以獲得充分的防疫時間，挽救很多生命。KT的研究對處於傳染病危險的其他國家來說也起著很重要的作用。”

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