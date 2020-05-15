韓國：“簽5年合同吧”VS特朗普：“要簽13億美元的1年合同”. May. 15, 2020 07:38. by 申나리, 韓基渽 journari@donga.com,record@donga.com. 據悉，美國總統特朗普向韓國提議每年的駐韓美軍防衛費分攤額為13億美元（約15918億韓元），並把合同的有效期設定為壹年而不是多年。之前韓國政府提議簽訂5年期的多年合同，並在最後的第五年支付13億美元，但特朗普抽出其中的13億美元，反過來建議今年就開始支付。 據熟悉韓美磋商情況的美國消息靈通人士14日透露，韓國提出了“將防衛費分攤額比去年（1.0389萬億韓元）上調13%、5年內每年上調7%至8%”的方案，兩國工作磋商團就此達成了暫定協議。如果按照這壹方案，韓國今年的駐韓美軍防衛費分攤額約為1.1739萬億韓元，適用每年7%左右的上升率，到最後壹年（2024年）將負擔與13億美元相似的1.5388萬億韓元。 但據悉，特朗普在接到這壹工作磋商結果報告後指示：“不要在最後壹年湊準13億美元，今年就要拿到13億美元。”根據他的逆建議，美國今年馬上拿到比上壹年增加53%的分攤額，從明年起以13億美元為底數，重新進行磋商。 據了解，之前韓美工作磋商團暫定的總額和年上升率已經超過了現有的《韓美防衛費分攤額特別協定》。包括也是單年合同的第十次協定（8.2%）在內，韓國在第七次（2007年）上漲6.6%，第八次（2009年）上漲2.5%，第九次（2014年）上漲5.8%等，自2000年代中期以後壹直維持著不到10%的上漲率。此次磋商多年合同時，取消了考慮到物價上漲率允許上漲率最高不超過4%的上限，並承諾采用固定的7%上漲率，這實屬罕見。 韓國外交部長官康京和當地時間13日在德國官方媒體“德國之聲”節目上，就韓美防衛費磋商表示：“雖然需要更多的時間，還需要更多的努力，但確信最終會達成協議。”

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