突破新冠肺炎，世界上最早重啟的KLPGA錦標賽首輪. May. 15, 2020 07:38. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 韓國女子職業高爾夫(KLPGA)巡回賽的“大勢”崔惠珍(21歲)在7號洞(5桿)成功推入了約5米的老鷹推桿。平日裏，球迷們會屏住呼吸鼓掌，但當天只聽到球童簡短的喊聲“漂亮”。崔惠珍和球童似乎很滿意，兩人沒有進行high five擊掌慶祝，而是相互碰了一下胳膊肘，最大限度地減少了身體接觸。 受新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)擴散的影響，世界主要高爾夫巡回賽被中斷，韓國女子職業高爾夫(KLPGA)巡回賽通過14日在京畿楊州市萊克伍德高爾夫俱樂部(72桿)開幕的KLPGA錦標賽，在世界上最早宣告正規巡回賽的重啟。 此前KLPGA巡回賽因根據各選手的象征顏色，穿上集體定制服裝的球迷俱樂部熱烈的助威熱潮(上賽季每場比賽平均觀眾達1.4萬人)而受到了全世界的關註，但此次大賽為了防止新冠肺炎傳播，沒有進行任何活動。裴善宇(26歲)在第1輪比賽中沒有吞下柏忌，打出5個小鳥球，以低於標準桿5桿的成績與金紫英(29歲)取得並列領先位置後表示，“以前聽到觀眾的掌聲後，我了解到球已經登上了果嶺。今天沒有聽到那種聲音，有些尷尬。”在美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽上效力的金孝周(25歲)表示：“即使射下小鳥球，周圍也很安靜，就像練習賽一樣。還自己為自己鼓掌了”，傳達了與平時不同的賽場氛圍。她說，在陌生的風景中，運動員能夠再次參加比賽，其本身就是一種幸福。在日本女子職業高爾夫(JLPGA)巡回賽中斷的情況下回到國內，結束自我隔離後參加比賽的裴善宇表示，“無期的等待結束了，感覺自己松了一口氣。” 選手和球童們遵守了發熱檢查等嚴格的新冠肺炎預防守則，進行了比賽。通過“Walk through殺菌消毒器”後，進入高爾夫球場的選手們在練習場和更衣室等地方為保持選手之間的2米間距而努力。賽道上到處都備有消毒劑，旗桿和平耙上都貼有抗菌保護膜。運動員在比賽中可以摘掉口罩，但也有一部分人戴著口罩進行比賽。趙貞敏(26歲)說：“平時練習時也戴口罩，所以很熟悉。在天氣寒冷的早晨(上午8點10分)開球，多虧了口罩，才有了保溫效果。” KLPGA錦標賽吸引了全世界的關註。包括16名外國記者在內的117名國內外記者來到了比賽現場，澳大利亞《福克斯體育》、日本《天空A》等來自8個國家的電臺對比賽進行了現場直播。LPGA巡回賽相關人士說：“在新冠肺炎疫情下開幕的此次大賽的進行過程和預防守則等將為7月中旬重新開始的LPGA巡回賽提供參考。” 國內派的領軍人物崔惠珍和去年KLPGA巡回賽新人王得主趙雅妍進入了領先榜行列。 被寄予厚望的LPGA巡回賽招牌明星多少有些萎靡不振。參加此次大賽的選手中，世界排名最高的朴城炫(世界排名第3位)、金世煐(第6位)、李貞恩6(第10位)在比賽第一天都未能進入前10位。以高於標準桿2桿的成績結束當天比賽的金世煐表示：“果嶺速度比想象中快，因此如果錯失小鳥推桿，距離旗桿的距離會很遠。我們會努力提高球場適應度，爭取在剩下的輪次中表現出好的競技狀態。”

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