在美中矛盾中執意尋求習近平訪韓，將失去韓國外交道路. May. 15, 2020 07:38. . 青瓦臺稱，中國國家主席習近平前天在與文在寅總統通電話時表示：“今年訪韓的堅定意誌沒有改變。”對此，文在寅表示，在韓中關系上，習主席的訪韓比什麽都重要。據悉，此次通話是應習近平主席的邀請進行的。 兩國首腦的通話是在美中矛盾再次激化的微妙時期進行的。最重要的是，中國想將韓國拉到自己壹邊的意圖非常明顯。韓國也希望習主席盡快訪問韓國，以結束薩德（THAAD，末段高空區域防禦系統）矛盾。但中國官方媒體卻沒有報道習主席訪韓的相關內容，只是說兩國在共同防控新冠疫情時“風雨同舟”。 圍繞新冠病毒起源的美中對立預示著在所有領域都將擴大戰事。美國總統特朗普提出“新冠病毒中國責任論”，表示“不僅要加征關稅，還要改變偏重中國的全球供應網”，並要求盟國予以協助。這等於是預告了不僅與中國打貿易戰，還要重組國際貿易秩序。在這種矛盾局面下，韓國如果站在某壹方壹邊，可能會遭到貿易報復，或陷入外交安保合作框架動搖的危機。 美中早已開始在全球劃撥分邊。美國召集包括韓國在內的主要盟國的外交部長，在應對新冠疫情的國際合作中發出牽制中國、跟隨美國領導的信息。中國也開始全面應對。中國通過禁止進口牛肉，對站在美國壹邊要求進行國際調查的澳大利亞進行了報復。可以說，去年美中在使用華為產品問題上強迫國際社會做出選擇的事情正在以更大的幅度再次上演。 此次美中矛盾將持續到年底美國總統選舉為止，可能會在不同以往的層面上產生影響。如果美中矛盾只集中於貿易戰，韓國可以靠經濟體質的加強撐過去，但若出現超越這壹層度導致整個國際秩序的變動，則選擇余地不大。雙方的橄欖枝將像是壹把雙刃劍，既能擴大韓國遊泳的空間，但如果行動出錯，韓國將失去立足之地。 特朗普只用金錢判斷同盟，其提出的防衛費分攤額無理要求，令同盟感到疲勞，這也是現實。我們的選擇更加困難。越是這樣的時候，越需要有智慧的外交。首先，要明確韓國以韓美同盟為根本的外交政策坐標，在此基礎上確定韓中合作的具體水平。只有這樣，中美兩國才不會以茫然的期待感來向韓國施壓，並就真正可以合作的領域進行磋商。

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