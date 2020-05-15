世衛組織的懷疑論：“新冠病毒絕對不會消失，將成為流行性疾病”. May. 15, 2020 07:38. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. 世界衛生組織當地時間13日警告稱，新冠病毒不會完全消除，可能會成為特定地區周期性發病的“流行性疾病”。 世衛組織緊急項目副主任邁克爾·瑞安在當天的發布會上表示：“新冠病毒可能像誘發艾滋病的人類免疫缺陷病毒（HIV）壹樣，在地區社會永遠不會消失”，“應該正視現實。”他說：“任何人都不能預測新冠病毒何時被消滅。消滅新冠病毒沒有任何承諾和期限。” 瑞安表示，對新冠病毒疫苗也持懷疑態度。他認為，即使開發出新冠病毒的疫苗，要徹底消滅病毒，也必須付出“巨大的努力”。他舉例說，人類還沒有完全消滅已開發出疫苗的麻疹。他還表示，如果開發出有效的新冠病毒疫苗，那將是“奇跡”。 對於壹些國家為使經濟恢復正常而試圖放寬封鎖措施的舉動，瑞安表示憂慮，並表示，“公眾衛生災難和經濟災難可能會形成惡性循環”。他批評稱：“在新冠病毒的擴散快速展開的情況下，如果重啟經濟活動，擴散將會加速”，“認為應該在經濟和公眾衛生中作出選擇的主張是‘假命題’。” 世衛組織首席科學家蘇苗·斯瓦米納坦當天在接受英國《金融時報》采訪時預測，要完全控制新冠疫情，可能需要4到5年的時間。他解釋說，雖然疫苗是防治新冠病毒的最好方法，但效果和安全性都存在疑問，疫苗研制中可能發生病毒變異。

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