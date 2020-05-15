韓朝首次就抗擊新冠疫情進行合作……向朝鮮提供1億韓元的手消毒液. May. 15, 2020 07:39. by 黃仁贊 hic@donga.com. 朝鮮打開了因新冠疫情而管制的中朝邊境，接受了韓國民間團體經由中國支援的價值1億韓元的手消毒液。這是自新冠疫情暴發以來韓國防疫物資首次進入朝鮮，韓朝能否通過衛生合作打開南北對話之門，令人關註。 據統壹部14日透露，韓國民間團體支援的手消毒液上周通過中國進入朝鮮。這距離3月31日韓國統壹部批準運往朝鮮過了壹個多月。韓國政府認為，4月21日同樣得到許可的民間團體的價值2億韓元的新冠病毒防護服（2萬套）也將於近期通過中國交付給朝鮮。 據悉，由於中國和朝鮮對移交防疫物資的相關防疫措施格外重視，物資運送多少有些延遲。韓國統壹部壹名官員表示：“據我所知，由於朝鮮與中國接壤地區采取多種防疫措施，防疫物資在中國需要等待相當長壹段時間，進入朝鮮後也再次采取相關措施。”這名官員還說：“雖然日程有所推遲，但期待後續物資（防護服）也能順利進入朝鮮。” 韓國政府解釋說，向朝鮮提供的手消毒液和防護服並不是對朝制裁的物資。為了防止物資被挪為他用的可能性，計劃對物品是否正常轉達給支援團體當初向統壹部申報的朝鮮內部支援對象進行監控。但據悉，韓國人未能進入朝鮮進行直接監控。這名官員表示：“由於中朝邊境的人員管制和各種限制十分嚴重，眼下防疫物資和人員（監測人員）壹起進入的方式比之前更為困難”，“但會根據支援團體提出的監測方法，進行適當的監測。” 隨著韓朝實現通過民間團體進行的抗疫合作，韓朝當局間的防疫合作是否會加快速度備受關註。作為2018年《平壤共同宣言》的後續措施，當年10月舉行了10年首次南北保健、醫療支援小組會談，但壹直沒有取得實質性成果。第二年年初，韓國政府曾計劃向朝鮮提供20萬人份的流感治療藥物達菲和5萬個快速診斷設備，但最終未能成功。據悉，當時陸路運輸所需的卡車等涉及制裁等問題成了絆腳石。之後，對於韓國政府提出的有關非洲豬瘟的防疫合作建議，朝鮮壹直沒有做出回應，但在此次新冠疫情危機中，朝鮮的態度出現了壹些變化。壹直表示“沒有確診病例”的朝鮮正在接受“無國界醫生”等國際組織的防控新冠物品支援。 韓國的手消毒液送到朝鮮之後，文在寅總統在10日就任三周年的演說中表示：“如果韓朝在傳染病等防疫上進行合作和合作，不會違反聯合國安理會的制裁，對韓朝國民的保健安全有很大的幫助。”他同時表示：“因為（新冠疫情），國際交流和外交全面停滯，因此我認為我們不能光是繼續敦促朝鮮。”也就是說，就南北防疫合作問題舉行當局者會談，他認為需要更長的時間。統壹部官員表示：“我們認為民間團體成功向朝鮮提供防控新冠疫情援助是積極的信號”，“目前朝鮮還沒有回應政府的防疫合作提議。”

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