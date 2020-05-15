“百年歷史，沒想到會這樣結束”. May. 15, 2020 07:39. by 金範錫=東京 常駐記者 bsism@donga.com. “此前我們曾遭受地震等自然災害，但都頑強地挺過來了.......” 14日上午，日本東京臺東區的水月酒店，這裏就是擁有80年歷史的東京代表性老鋪之一。該酒店內還有134年前建成的日本作家森鷗外的故居，一直被視為歷史性的地方。 該酒店預定於31日停業。受到新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)疫情影響，從3月份開始顧客預訂急劇減少，上個月的銷售額比去年同期暴跌了90%。管理費和員工工資等都達到了無法承受的水平，最終不得不將80年的歷史拋在腦後。 當天，為了來看酒店關門前最後的樣子，常客們早早地就到了。他們忙著拍攝賓館和古宅的各個角落。酒店老板中村美沙子說：“要結束80年的歷史，這讓我心痛，但為了減少損失，我必須盡快做出(停業)決定。” 隨著新冠肺炎疫情長期化，日本經濟受到嚴重沖擊。擁有歷史悠久的老鋪也因無法忍受經營惡化而接連倒閉。象征日本匠人文化的老鋪停業被認為是“個體戶的倒閉”，但其意義遠不止於此。 隨著經營了152年的東京銀座著名便當店“辨松”於上月20日關門，老鋪的停業潮正式展開。這家店緊挨著前面的“歌舞伎劇場”，造訪歌舞伎劇場的觀眾和演員是這裏的常客。但是隨著劇場營業被中斷，店鋪受到了直接打擊。3月份銷售額同比下降70%。已經領導了5代店鋪的豬飼信夫代表為了維持店鋪，尋找轉讓者，但未能成功。 他們把目前的狀況形容為“非現實”。在東京調布市經營了50年西餐廳的豐嶋正說：“之前店鋪每個月的銷售額基本都在300萬日元(約3450萬韓元)左右，做夢也沒有想到有一天會因為收入突然消失而停業。” 日本政府雖然公布了向個體經營者最多支付100萬日元(約1150萬韓元)的補償政策，但東京淺草的油炸專門店“金泉”的相關人士提高聲音說，“這是毫無誠意，和沒有考慮到現實狀況的補償政策。”該店在創業117年後的10日停業。 日本政府13日表示，在此前以醫療專家為中心的政府咨詢委員會上，將追加4名經濟專家。同一天，民間信用調查機構東京工商調查公司表示，“因新冠肺炎而破產的企業數量達到143家。”如果加上小規模的小區營業場所，其數量將大幅增加。今天，老鋪的火還在繼續熄滅。

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