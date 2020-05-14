Facebook：90%的貶損用語，用戶舉報前事先感知. May. 14, 2020 07:26. by 申武慶記者 yes@donga.com. Facebook(臉書)13日表示，在上傳到自家平臺後被刪除的貶損用語等非法帖子中，約有90%是在使用者進行舉報之前事先被感知到的。 臉書當天在《第5次社區規定執行報告書》中表示：“從去年10月到今年3月的6個月裏，通過人工智能(AI)感知貶損用語等的技術，進行了先發制人的應對。今後將繼續擴大可以適用於先發制人的感知技術的語言。”臉書方面解釋說，對貶損用語的事前感知率與去年第2、3季度相比改善了8個百分點。 Instagram(照片墻)也為了能夠事前掌握自殺及自殘的內容，提高了文本和圖像的匹配技術，結果，事前感知率比去年第2∼3季度上升了12個百分點，被采取刪除、建議等限制措施的內容量也增加了40%。

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