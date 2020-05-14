4次戰勝新冠肺炎病毒的攻擊重回球場的迪巴拉. May. 14, 2020 07:26. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 意甲豪門尤文圖斯隊的人氣球星保羅•迪巴拉(27歲•阿根廷)13日在自己的照片墻(Instagram)上傳了訓練照片。於是，幾個小時之後，全世界球迷的助威留言開始暴走。“希望不要再生病了”“戰勝病毒的偶像回來了”等6000多條信息一齊湧出。 迪巴拉在球隊訓練場上以健康的面貌進行個人射門訓練等，球迷們如此歡呼是因為他長期與新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)作鬥爭。3月22日，迪巴拉主動宣布自己感染新冠肺炎。他在發病初期叫苦不叠，“難以呼吸，運動5分鐘就會很吃力。”。 自隔離治療以來，苦難仍在繼續。因為情況已經好轉，去接受檢查，但核酸檢測結果依舊呈陽性反應。據美國哥倫比亞廣播公司(CBS)報道，包括最初的確診在內，迪巴拉在6周內4次被確診為新冠肺炎陽性。噩夢般的戰鬥直到最近才結束。尤文圖斯俱樂部7日說：“迪巴拉在兩次新冠肺炎檢查中均被判定為陰性。不必再進行自我隔離。” 迪巴拉說：“這是我第一次如此懷念足球比賽和訓練。我想盡快穿上球鞋，奔跑在球場上，並進更多的球。”與“進球機器”克裏斯蒂亞諾•羅納爾多(葡萄牙)一起領銜尤文圖斯隊進攻的迪巴拉(216場91球)表示，“將竭盡全力恢復在鬥病期間下降的身體能力。” 迪巴拉憑借精致的外貌和一只手做出V型手勢後貼在嘴邊的“口罩慶祝動作”，深受粉絲喜愛。他的社交網絡服務(SNS)上還上傳了從韓國粉絲那裏收到的餅幹照片。迪巴拉在自我隔離期間，在SNS上傳自己戴著印有太極旗等各種國旗的口罩，並展開了預防新冠肺炎的戴口罩活動。迪巴拉說：“在因新冠肺炎疫情導致許多社會活動停止的今天，我們過著不像休息日的假日。正常的生活不知道什麽時候才能回歸，但願大家都不放棄，挺過去。” 意甲聯賽將從18日開始允許球隊進行集體訓練，但聯賽重啟日期尚未確定。

한국어