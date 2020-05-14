美國抗疫官員福奇：“美國解封開學還有風險”. May. 14, 2020 07:27. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. “美國的諫臣”美國國家過敏癥和傳染病研究所所長安東尼·福奇12日出席參議院聽證會時警告：“急於恢復經濟正常化可能會帶來痛苦和死亡。”新冠疫情暴發後，他曾多次向特朗普總統直言不諱，對特朗普政府提前重啟經濟公開表示擔憂。 福奇說：“那些缺乏效率和有效應對能力的州急於恢復經濟活動，這令人擔心。小感染可能演變成大規模傳染”，“這不僅會造成本可避免的痛苦和死亡，而且也會阻礙經濟復蘇。”他還說，“新冠疫情在秋季再次擴散是完全可能的，也是可以預見的”，對二次流行表示擔憂。 福奇尤其對處於停課之中的學校重新開學表示擔憂。他說：“很難認為兒童完全具有免疫性。必須十分小心”，“期待學生們回校的秋天出現疫苗和治療藥物，這太早了。” 美國最大的新冠疫情災區紐約州最近陸續出現了疑似與新冠疫情存在關聯的兒童怪病患者。據《紐約時報》報道，州衛生部門正在對100名兒童怪病患者進行調查，其中壹半以上的57%的人年齡在5歲至14歲之間。僅紐約州就有5名兒童因這種癥狀而死亡。附近的新澤西州和康涅狄格州也陸續出現了類似事例。紐約州州長安德魯·科莫說：“這是壹個令人震驚的情況”，“我知道父母非常擔心。必須予以註意。” 《紐約時報》等媒體報道說，由於新冠疫情短期內無法平息，美國著名公立大學加利福尼亞州立大學取消了大部分原計劃9月開始的2020學年度秋季學期，將由在線授課代替。校長蒂莫西·懷特在最近的理事會上指出，“僅我們大學就會有超過50萬人聚集在壹起”，人們非常擔心出現集體感染及二次流行。加州州立大學的宣布，預計將對其他大學產生相當大的影響。 針對食品和藥物管理局本月1日緊急批準使用瑞德西韋作為新冠病毒治療藥物，福奇表示：“雖然在臨床實驗中取得了壹定的效果，但僅憑瑞德西韋是不夠的。”他表示，“目前有8種疫苗正處於臨床開發階段。國立衛生研究院正在和很多制藥公司合作。” 據美國消費者新聞和商業頻道（CNBC電視臺）報道，瑞德西韋的制造商美國吉利德公司與5家制藥公司簽訂了合同，允許在海外生產瑞德西韋。由此，5家企業可在包括朝鮮在內的127個國家生產瑞德西韋。值得註意的是，在世界衛生組織宣布“新冠病毒引發的公共衛生危機已經結束”之前，吉利德決定不就瑞德西韋收取專利費。

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