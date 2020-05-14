沒有永恒的青春. May. 14, 2020 07:27. . 一個穿著華麗服裝的年輕男子正看著我們微笑。自信幽默的表情、威風凜凜的姿勢、往下看的視線、向上翹起的帽子和胡子等，雖然看起來有點傲慢和虛架子，但不知為何能讓人感受到愛情。這男人到底是誰？ 17世紀荷蘭美術大師弗朗斯•哈爾斯創作的這幅畫名為《微笑的騎士》。哈爾斯一生活躍在哈勒姆(Haarlem)，他以一幅幅充滿生機的肖像畫聞名遐邇。那麽畫中的男人是哈勒姆的騎士嗎？不是。這個題目是因為模特的服裝和姿勢，在19世紀後期被貼上去的。本來被稱為“男人的肖像”，也有人說是軍人、官員或是富有商人的肖像，但具體身份卻鮮為人知。另外，男人也不是像題目一樣在笑。只是像蒙娜麗莎一樣面帶微笑而已。可以肯定的是，畫中模特的年齡是26歲。因為畫家在畫作的右上角破例寫出了模特的年齡和作品制作年份，所以這是知道的信息。從他奢侈的服裝和自信的樣子來看，他雖然不是貴族或騎士，但分明是位擁有龐大資產的巨富。 畫作中，最引人註目的是裝飾袖口的華麗刺繡。熊熊燃燒的火炬、箭、心、戀人結等，密密麻麻地繡著象征愛情的快樂和痛苦的紋章。這幅畫很可能是為戀人準備的愛情禮物，或者是為求愛而訂購的。那麽，這位青年溫和的眼神和調皮的微笑，應該是對著心愛的戀人的。這幅生動地表現了財富、年輕、熱情和自信的肖像畫肯定會讓訂戶十分滿意。但是經歷人生風波的40多歲的畫家似乎也想給予人生無限的教訓。畫家通過刻年齡代替名字的做法來傳達財富和名聲是無常的，熾熱的愛情和閃耀的青春也不可能永遠存在等信息。美術評論家

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