《撲通撲通》的古典音樂版本，是什麽味道呢？. May. 14, 2020 07:27. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 誰都耳熟能詳的洪蘭坡作曲的童謠《撲通撲通》。與平時聽到的不一樣。緊跟弦樂四重奏的充滿活力的主題旋律之後的是，不亞於莫紮特和海登的變奏曲的趣味變奏。突然，旋律變成小調，表情惆悵悲傷。姐姐被弟弟扔出的石頭嚇了一跳，野菜全都掉進溪水裏漂走了，弟弟難道就這樣挨了一頓罵嗎？ 作為演奏家、音樂教育家積極活動的中堅音樂家們在家庭之月5月發行了童謠唱片。這是思念合奏團(G.rium Ensemble)的專輯《媽媽啊，姐姐啊》。思念合奏團是由小提琴手李京善、劉詩妍，中提琴手申允京，大提琴手崔貞珠，長笛手尹惠利，鋼琴家李亨敏等組成的室內樂合奏團。 以變以大學教授的身份培養學生，一邊在舞臺上活動的他們以“思念廳”為中心，在企業、博物館、寺廟等地傳播音樂的魅力。思念廳是SK化學2010年在京畿城南市板橋科技谷公司大樓地下建立的200多個座位規模的演奏廳，由李亨敏擔任音樂總監。 這張專輯收錄了李興烈的《媽媽的心》、安成弦的《媽媽啊，姐姐啊》、民謠《鳥兒呀，鳥兒呀》、洪蘭坡《故鄉的春天》等12首歌曲。作曲家金韓基、洪勝基、梁俊浩進行了充滿感情且幹練的編曲。在鋼琴和長笛演奏的朴泰俊的《想念哥哥》中，鋼琴裝飾性的前打音讓人聯想到國樂。還刊登了受劉詩妍委托，作曲家兼爵士樂鋼琴家梁俊浩編曲的京畿道《長阿裏郎》。每首曲目從雙人演奏到弦樂4重奏，再到全體成員的合奏，傳達出不同的聲音。 專輯的小冊子(Booklet)上刊登了成員們的采訪。李亨敏說：“成員大部分是養育孩子的媽媽。小時候，如果在外面遇到傷心事，回到家裏，在媽媽懷裏大哭一場，一切就全解決了。希望這張專輯能給世上受傷的人帶來安慰和休憩。”李京善說：“雖然我們的專業是西洋音樂，但演奏傳統民謠和童謠，很容易打開感情之門。我想起了最具有韓國特色的就是世界化的說法。”劉詩妍表示：“希望能讓更多的人對童謠和民謠擁有耳目一新的看法，毫不排斥地去聆聽，熟悉古典風格的演奏。”

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