嚴秀妍成為韓國首位進入美國大學一級冰球聯賽的女冰球選手. May. 13, 2020 07:34. by 李憲宰 uni@donga.com. 女高中生出身，作為2018年平昌冬奧會女子冰球南北聯隊第一線防守隊員表現活躍的嚴秀妍(19歲•照片)將成為韓國歷史上首位進入美國大學一級冰球聯賽的女子冰球選手。 12日，據大韓冰球協會透露，嚴秀妍被選為位於美國紐約的聖勞倫斯大學的冰球特長生。雖然還存在新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)的變數。但如果按原計劃在9月份入學，將在韓國女子冰球史上書寫新的篇章。考慮到小學、初中、高中乃至大學沒有一支正式女子冰球隊的貧瘠的國內環境，這幾乎等同於奇跡。 此前，曾出現過進入加拿大大學一級聯賽的事例。曾在平昌冬奧會上擔任守門員的申素貞(退役)在加拿大大學一級聯賽聖弗朗西斯•雅比爾大學效力，代表隊主炮朴鐘雅也被加拿大薩斯喀徹溫大學選中。但是，嚴秀妍是第一個進入比加拿大水準更高的美國大學第一級聯賽的球員。 嚴秀妍跟著曾是冰球選手的哥哥站在冰場上，從小就被期待成大後能在冰球場上做出一番成就。前韓國國家隊主教練、後衛出身的薩拉•穆雷(加拿大)也了解了嚴秀妍的才能，並一對一地指導她，傾註了全部心血。大韓冰球協會在2015年將她派遣到加拿大安大略省康沃爾的冰球專門教育機構“安大略哈基亞學院(OHA)”等，給予了全力支持。嚴秀妍將在具備高中教育課程的OHA畢業後進入大學。 將在大學攻讀工商專業的嚴秀妍表示：“不僅想鍛煉身體，還想努力學習。我並不滿足於實現美國大學第一級聯賽這個夢想，我會努力去實現更高的夢想。”

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