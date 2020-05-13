“多虧了‘低音提琴DNA’，才順暢地一次性演奏完”. May. 13, 2020 07:35. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 長期被稱為“低音提琴家族的女兒”。2010年17歲時在權威的德國施佩爾格國際鋼琴大賽中獲得冠軍，並包攬了聽眾獎、協奏獎、特別獎，成美京的名字堂堂正正地進入了“備受期待的新一代低音提琴演奏者”的行列。她將結束為期一年的中國上海交響樂團首席活動，在首爾藝術殿堂IBKChamber大廳舉行獨奏音樂會。5月30日下午2點。她將與誠信女子大學特聘教授、鋼琴家伊利亞•拉西科夫斯基合作。 成美京的父親是以首爾市立交響樂團的低音提琴成員身份，長期活動的成英錫，大三歲的哥哥是國內低音提琴界的招牌明星成敏帝。 “小學四年級的時候，我跟著爸爸去低音提琴夏令營。那時我正在學大提琴，低音提琴的粗重聲音很合我口味，但只有我不會演奏，這讓我很傷心。我說‘我也想學’，結果直接就....” 她笑著說，家人之間的音樂故事只有“練習吧”這的一句話。低音提琴的節目單並不廣。此次獨奏音樂會將舒伯特的《小夜曲》作為第一首演奏曲子，並將用低音提琴演奏門德爾松和拉赫馬尼諾夫的大提琴奏鳴曲。低音提琴從名字看就和大提琴有關聯。這是在合奏中用低八度音“覆蓋”演奏大提琴部分出現的話。 “雖然都說大提琴像人的聲音，但低音提琴聽起來更像深沈的男人的聲音。所以決定用熟悉的聲樂曲《小夜曲》開門。門德爾松的大提琴奏鳴曲是一首明朗的曲子，前半段布置得很到位，休息過後，將徐徐展開熱情而雄壯的拉赫曼尼諾夫的曲子。” 在前年開始到去年為止擔任首席的上海交響樂團低音提琴部門中，只有她一個人是女性，而且是最年輕的成員。 “還有一位60多歲的團員。因為是具有長期演奏經驗的人，有很多東西值得我去學習。雖然也有過再次在管弦樂隊活動的想法，但現在是積累個人經驗的時間，所以決定回來。” 回國的時間點並不好。此次演奏正好趕上“保持社會距離”的非常時期，因此聽眾將保持一定距離坐在演奏大廳。 “我只是想給大家帶來好演奏，其他的我都不會在意。” 每次見到不是音樂人的朋友時，她都會說聚斯金德的小說《Contrabass》(低音提琴的別名)。 “作為低音樂器演奏者的主人公是小心謹慎、不顯眼的存在。我應該不是那樣的人。我想創作出與這部小說相反的活躍的低音提琴的故事。”

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