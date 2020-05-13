被凍結在美國銀行的朝鮮資金信息可能被公開. May. 13, 2020 07:35. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 被朝鮮扣留後死亡的美國大學生奧托·瓦姆比爾的父母可以在美國3家銀行找到2379萬美元（約合292億韓元）的朝鮮資金，並得到詳細信息。朝鮮相關賬戶的所有人等進壹步信息今後是否會公開備受關註。 據“美國之音”當地時間11日報道，華盛頓聯邦法院當天批準了擁有朝鮮相關資金的3家美國銀行的“保護令”。其宗旨是，即使這些銀行向瓦姆比爾壹家提供朝鮮資金相關信息，也無需對泄露顧客秘密承擔法律責任。 根據申請書，JP摩根大通擁有1757萬美元，富國銀行擁有301萬美元，紐約梅隆銀行擁有321萬美元的朝鮮資產。瓦姆比爾方面不久將得到有關該資金的持有人、地址、賬號和資金的存放背景等信息。 這筆錢是隨著國際社會針對朝鮮核試驗等的制裁加強而被凍結、存留在這些銀行的朝鮮相關資金。根據美國財政部海外資產控制室的《恐怖分子資產年度報告》，凍結在美國的朝鮮資產規模以2018年為基準多達7436萬美元。 瓦姆比爾2016年1月前往朝鮮旅行，期間因涉嫌“企圖偷竊政治宣傳物”而被捕，2017年6月在腦死亡狀態下返回美國後死亡。其父母在2018年4月以“兒子因朝鮮的拷問而死亡”為由向華盛頓聯邦法院提起訴訟，同年12月獲得了5.0113萬美元的勝訴判決。根據這壹判決，瓦姆比爾的父母去年還獲得了美國政府扣押並出售的朝鮮船只“明誠”號的所有權。

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