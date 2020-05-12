金正恩公開“新戰略武器”之期臨近，韓美密切註意朝鮮潛射導彈動向. May. 12, 2020 07:51. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韓美情報當局分析認為，朝鮮國務委員會委員長金正恩去年年底提及的“新戰略武器”很有可能是搭載多枚潛射導彈的新型潛艇（3000噸級）。最近，鹹鏡南道新浦造船廠壹帶陸續發現了水下發射潛射導彈試驗等相關征兆。 韓國軍方相關人士11日表示：“金正恩委員長的‘新戰略武器’似乎是在暗示至今為止沒有公開的‘新型核攻擊手段與能力’”，“最多可以搭載3枚‘北極星-3’型潛射導彈。”另壹名相關人士表示：“金正恩委員長可能認為，只有具備同時搭載‘火星-14’‘火星-15’型等洲際彈道導彈和能夠發射多枚‘北極星-3’型的潛水艇，才能成為美國無法忽視的核強國。” 也就是說，只有具備了利用洲際導彈瞄準華盛頓和紐約，同時用潛射導彈瞄準駐韓駐日美軍和關島基地等的核打擊力，才看成是對美核遏制力的完成。此前，韓國國家情報院6日表示，在朝鮮潛艇建造基地鹹鏡南道新浦造船廠，識別出了用於潛射導彈開發的水下發射裝備。國情院表示：“在新浦造船廠持續發現鯨級潛艇和水中發射裝備，正在密切關註有關朝鮮去年公開的新型潛艇下水的準備動向。” 在這種情況下，美國空軍的壹架“聯合鉚釘（RC-135W）”偵察機11日在首爾等首都地區和西海岸壹帶展開。“聯合鉚釘”是時隔10天再次在韓半島展開，當天上午從駐日美軍基地起飛後，進入西部海域，在仁川西海和首都圈上空來回執行了對朝監視任務。 可以看出，“聯合鉚釘”是在觀察已證明金正恩還健在的朝鮮導彈挑釁動向的同時，正在追蹤平壤附近新裏導彈設施的動向。也就是說，它有可能通過監聽這壹帶的通信和信息交換，集中掌握是否附近是否存在組裝洲際導彈等中遠程導彈的相關設施。

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