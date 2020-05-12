沃爾沃新車將搭載SKT T-MAP和NUGU. May. 12, 2020 07:50. by 郭道英 now@donga.com. 明年下半年(7 ~ 12月)以後依次在國內銷售的沃爾沃新車上將搭載SK電訊公司自主開發的車載綜合娛樂(IVI•照片)服務。SK電訊的IVI適用於實際批量生產的車輛尚屬首次，業界認為，此次服務將成為通信社發Mobility生態系統擴大的契機。 SK電訊11日表示，與韓國沃爾沃汽車公司簽訂了包含上述內容的“IVI技術共同開發合同”。IVI是指為乘客提供行駛信息和娛樂的服務。在自動行駛汽車及互聯汽車(Connected Car)時代來臨之際，其也是全球代表信息通信技術(ICT)企業爭先恐後地進入的市場。全球著名咨詢公司麥肯錫預測，2030年，互聯汽車相關市場規模將達到1.5萬億美元(約1829萬億韓元)。 SK電訊的綜合IVI將包含導航T MAP和人工智能平臺NUGU、音樂平臺FLO等多種服務。乘車的同時車輛儀表盤和眼前顯示屏幕，像智能手機一樣，會給主人提供最優化的內容物環境。SK電訊解釋說，還將包含實時地點信息或天氣信息、在中轉站追加充電站等電動汽車專用功能。所有服務都是通過無線網自動更新，即使不訪問服務中心，也總是可以利用到最新的功能。 SK電訊Mobility事業團團長李鐘鎬表示：“今後將進一步加強與全球汽車制造商的合作，擴張Mobility生態系統。”

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