매일 80분 덜 잤더니…6주만에 체중·허리둘레 늘었다 [바디플랜]

참가자는 20세 이상 성인 95명으로 비만, 혈압·혈당·지질 이상 등 심혈관질환과 당뇨병 위험 요인을 가진 사람들이었으며, 평소 수면 시간은 7시간 이상이었다.
참가자들은 평소처럼 충분한 수면을 유지하는 기간과, 매일 밤 수면 시간을 1.5시간 줄이는 수면 제한 기간이라는 두 가지 조건을 모두 경험했다. 각 조건은 6주간 진행됐으며, 두 조건 사이에는 효과가 남지 않도록 몇 주간의 휴식 기간을 뒀다.
수면 제한 조건에서는 충분한 수면 조건과 비교해 수면 시간이 매일 밤 평균 78.4분 감소한 것으로 나타났다.
연구진은 각 조건에서 체지방 정도, 체중, 허리둘레, 일상 행동 변화, 관련 생체 지표 등을 평가했다.
그 결과 6주간 수면 부족 상태에서는 충분한 수면 때보다 체중과 허리둘레가 증가했다. 지방세포에서 분비돼 에너지 균형 조절에 관여하는 호르몬인 렙틴 수치도 약간 올라갔다. 논문 제1 저자인 파리스 주라이카트(Faris Zuraikat) 교수는 “수면 시간을 약간 줄였을 때 관찰된 0.5㎏의 체중 증가는 큰 변화는 아니지만 단 6주 동안의 결과라는 점이 중요하다”며 “대부분의 성인이 만성적으로 경험하는 이러한 수면 패턴이 장기간 지속된다면 임상적으로 의미 있는 체중 증가로 이어질 수 있다”고 밝혔다.
수면 감소로 깨어 있는 시간이 늘었지만 앉아 있거나 움직이지 않는 평균 ‘좌식 시간’은 오히려 17.2분 늘었다. 특히 남성과 폐경 후 여성은 평균 약 30분이 증가했다.
주라이카트 교수는 “앉아서 보내는 시간이 많은 사람은 만성 질환 위험이 높기 때문에 주목할 만한 결과”라고 말했다.
연구진은 수면 부족이 체중 증가로 이어지는 정확한 과정은 아직 완전히 밝혀지지 않았지만, 여러 대사 변화가 관여할 가능성이 있다고 설명했다.
연구 책임자인 마리-피에르 세인트 온지(Marie-Pierre St-Onge) 교수가 같은 참가자 일부를 대상으로 수행한 이전 연구에서는 수면 시간이 줄어든 참가자에게서 혈당 조절 능력을 떨어뜨리는 인슐린 저항성이 증가했고, 심혈관질환 위험과 관련된 염증 변화도 관찰됐다.
세인트 온지 교수는 “이번 연구는 충분한 수면을 취하는 것이 체중 증가와 심장질환·당뇨병 같은 비만 관련 질환의 위험을 낮추는 데 도움이 될 수 있음을 보여준다”고 말했다.
연구진은 체중 관리를 위해 건강한 식단과 운동이 중요하지만, 이것만으로 접근하는 것은 한계가 있으며 충분한 수면 역시 체중 조절 전략의 중요한 요소로 고려해야 한다고 강조했다.
다만 이번 결과는 비만이나 혈압·혈당 이상 등 심혈관 질환과 당뇨병 위험 요인을 가진 성인을 대상으로 한 것이어서 건강한 성인에게도 같은 변화가 나타나는지는 추가 연구를 통해 확인할 필요가 있다.
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