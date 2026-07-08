150개 체험부스, 일대일 상담…서울진로직업박람회 14일부터 개최[교육 인사이드]

  • 동아일보

  • 입력 2026년 7월 8일 10시 37분

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‘나를 찾다, 미래를 열다’ 주제…관람비는 무료
최재천 교수·이낙준 작가의 진로 설계 특강도

서울시교육청 ‘2026 서울진로직업박람회’.(서울시교육청 제공)
서울시교육청 ‘2026 서울진로직업박람회’.(서울시교육청 제공)
진로 검사를 받고 싶거나 고등학교 입학과 대학 진학 등의 상담을 받고 싶은 학생과 학부모는 14~17일 서울 서초구 양재 aT센터에서 열리는 ‘2026 서울진로직업박람회’를 찾으면 된다. 서울시교육청은 8일 ‘나를 찾다, 미래를 열다’를 주제로 이번 박람회를 개최한다고 밝혔다. 관람료는 따로 없다.

박람회는 △진로 상담 △진로 체험 △진로 콘서트 △진로 특강 △진로 전시 등 5가지 영역으로 운영된다. 진로 상담은 현장 접수를 통해 간이 진로 검사를 하고 20분간 일대일 전문가 상담을 진행한다. 서울진로진학정보센터 홈페이지에서 미리 진로 종합 검사를 받은 뒤 결과지를 가져가도 상담을 받을 수 있다.

진로 체험은 학교, 지자체, 기업, 대학 등이 150개 부스를 운영할 예정이다. 순수 기술과 데이터 체험, 첨단 하드웨어와 장비 체험, 가상 창작과 플랫폼 체험, 창업과 금융마케팅 체험 등 시대 흐름을 반영한 진로와 직업을 체험할 수 있다. 업사이클링 전문가, 인터랙티브 콘텐츠 보안 개발자, 드론 조종사, 인공지능 로보틱스 엔지니어 등 다양한 직업 체험 부스가 전시장 1층과 3층에 마련된다.

2025 서울진로직업박람회가 개막한 16일 오후 서울 서초구 aT센터 박람회장을 찾은 학생들이 다양한 직업 체험활동을 하고 있다. 2025.07.16. [서울=뉴시스]
2025 서울진로직업박람회가 개막한 16일 오후 서울 서초구 aT센터 박람회장을 찾은 학생들이 다양한 직업 체험활동을 하고 있다. 2025.07.16. [서울=뉴시스]
진로 특강에선 특별 강연이 마련된다. 14일 오후 3시 반에는 최재천 이화여대 교수가 ‘내가 내 삶의 주인이 되려면’을 주제로 미래 진로 설계 특강을 한다. 15일 오후 3시 반에는 웹소설과 드라마 중증외상센터를 쓴 의사 출신 이낙준 작가가 ‘어쩌다 보니 직업이 세 개’를 주제로 진로와 미래 인식을 확장하는 이야기를 전할 예정이다.

참가를 원하면 박람회 홈페이지(seoulcareerfair.kr)에서 신청하면 된다. 1회차(9시 20분~11시 20분), 2회차(오후 12시 반~2시 반), 3회차(오후 3~5시)로 나눠 진행돼 원하는 시간을 선택해 접수하면 된다. 가족 단위는 5명까지 신청할 수 있다. 문의는 박람회 운영사무국(02-6288-9207)에 연락하면 된다.

최예나 기자 yena@donga.com
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