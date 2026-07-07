이강인, 佛 떠나 스페인 간다…700억원에 아틀레티코행 임박

한국 축구대표팀 미드필더 이강인(파리 생제르맹·PSG)의 아틀레티코 마드리드(스페인) 이적이 임박했다는 보도가 나왔다.
프랑스 RMC 스포츠는 “PSG는 아틀레티코 마드리드와 이강인을 이적시키는 데 합의했다”며 “이적료는 4000만 유로(약 700억원)를 약간 웃도는 금액”이라고 6일 보도했다.
유럽 축구 이적시장에 정통한 파브리시오 로마노 기자 역시 소셜미디어에 이강인의 아틀레티코 마드리드행 소식을 전하며 이적 성사를 알릴 때 사용하는 전매특허 표현인 ‘히어 위 고(Here we go)’ 멘트를 남겼다.
발렌시아와 마요르카 등 스페인 클럽팀을 거치며 성장한 이강인은 2023년 PSG 유니폼으로 갈아입었다. 이후 세 시즌 동안 많은 우승 트로피를 들어 올렸다. 지난 시즌에는 팀의 프랑스 프로축구 리그1(1부) 5연패와 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 2연패를 함께 했다.
그러나 정작 UCL 리그 페이즈부터 결승전까지 10경기에서 263분을 뛰는 데 그치며 로테이션 자원에 머물렀다. 결승전 때는 그라운드를 밟아보지도 못했다. 결국 더 많은 출전 시간을 확보하기 위해 새로운 도전에 나선 것으로 보인다.
한종호 기자 hjh@donga.com
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