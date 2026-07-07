영림원소프트랩, 우리기술 ERP 구축 착수… 원전·철도·방산 경영관리 체계 고도화

엔터프라이즈 솔루션 전문기업 영림원소프트랩이 원전·철도·방산 분야 전문기업 우리기술의 ERP 구축 프로젝트에 착수했다고 7일 밝혔다.
코스닥 상장사인 우리기술은 원전 제어설비 국산화를 기반으로 성장해 온 기술 기업으로, 축적된 기술력과 경험을 바탕으로 원전 산업을 비롯해 철도제어시스템 및 방산 핵심부품 분야까지 사업 영역을 확대하며 사업 포트폴리오를 다각화하고 있다.
이번 프로젝트는 사업 수행 전반의 관리 체계를 고도화하는 데 초점을 맞췄다. 영업 단계부터 사업 수행, 매출, 입금, 원가 관리에 이르는 전 과정을 통합 관리할 수 있는 ERP(Enterprise Resource Planning, 전사적자원관리) 시스템을 구축해 사업 운영의 가시성을 높이고 데이터 기반의 의사결정 체계를 강화하는 것이 목표다.
특히 우리기술은 원전, 철도, 방산 등 프로젝트 기반 사업 비중이 높은 산업 특성을 고려해 프로젝트 관리 역량이 강화된 ERP를 도입하기로 결정했다.
이번 구축 범위에는 프로젝트 관리, 생산·외주관리, 영업·수출관리, 구매·수입관리, 회계 관리, 원가·수익성 관리, 인사·급여 관리, SCM 및 모바일 업무 환경 구축 등이 포함된다. 이와 함께 그룹웨어, 전자세금계산서 등 주요 외부 시스템과의 연계를 통해 업무 효율성을 높이고, 프로젝트별 청구·매출·입금 관리 체계를 강화할 방침이다.
프로젝트는 2026년 4월부터 12월까지 약 8개월간 진행되며, 우리기술의 사업 특성을 반영한 통합 정보시스템 구축에 중점을 둘 예정이다.
우리기술 관계자는 “원전, 철도, 방산 사업은 프로젝트 단위로 장기간 수행되는 경우가 많아 사업 진행 현황과 자원을 체계적으로 관리하는 것이 중요하다”며 “영림원소프트랩 ERP를 통해 전사 업무의 연결성을 강화하고 체계적인 사업 운영 기반을 마련할 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다.
박윤경 영림원소프트랩 부사장은 “영림원의 프로젝트 기반 사업관리 구축 노하우를 바탕으로 우리기술의 지속적인 성장과 경영 혁신을 적극 지원하겠다”고 말했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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