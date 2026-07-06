LG, 1·2·3차 협력사와 상생협약…낙수율 10% 국내 최고 수준 확대

LG는 6일 서울 강서구 LG사이언스파크에서 ‘LG 1·2·3차 협력사 상생협약 체결식’을 개최했다. 행사에는 주병기 공정거래위원장과 하범종 LG 경영지원부문장 사장, LG전자·LG디스플레이·LG이노텍·LG화학·LG에너지솔루션·LG생활건강·LG유플러스 등 7개 계열사 최고경영자(CEO) 등 170여 명이 참석했다.
LG는 이번 협약을 기점으로 1차 협력사 대상 현금성 결제 비율 100%를 유지하고, 대기업이 1차 협력사에 상생결제로 지급한 대금이 2차 이하 협력사까지 전달되는 비율인 ‘상생결제 낙수율’을 10% 이상으로 확대하기로 했다. 이는 국내 기업 집단 중 가장 높은 수준이다.
기존에도 1차 협력사들은 상생결제를 통해 평균 10일 이내에 현금으로 대금을 지급받을 수 있었지만, 2차 이하 협력사는 대금 지급이 100일 이상 소요되거나 대금 미지급으로 피해를 입는 일이 발생했다. LG는 상생결제를 활용하는 1차 협력사들에게 정기평가 시 가점 부여, 금융지원 등 인센티브를 제공하고 있다.
협약에 참여한 LG 7개 계열사가 지난해 상생결제를 통해 1차 협력사에 지급한 대금은 약 13조5000억 원 규모로, 올해도 전년과 비슷한 규모로 지급될 경우 약 1조3000억 원의 대금이 2차 협력사까지 전달될 것으로 예상된다. 이와 더불어 LG는 약 9000억 원 동반성장펀드 운영금액 중 10% 이상을 2차 이하 협력사에게 지원할 계획이다.
앞서 삼성과 SK도 공정위와 상생협력을 체결하며 협력사들에 대한 대금 지급 조건을 완화하고, 2차 이하 협력사들에게도 혜택이 돌아갈 수 있도록 다양한 정책을 내놓은 바 있다. 이런 대기업들의 움직임은 정부의 ‘모두의 성장’ 기조와 맞닿아 있다는 것이 업계의 분석이다. 이재명 대통령은 올해 3월 대기업과 중소기업 간 상생 협력을 독려하기 위한 간담회를 직접 주재한 바 있으며, 당시 삼성·한화·SK 등 10대 대기업이 참석한 바 있다.
이날 LG 행사에 참석한 주병기 공정위 위원장은 “대기업의 경쟁력과 지속 가능한 성장도 협력사들과 함께 성장하는 건강한 산업 생태계 위에서 완성된다”고 했다.
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