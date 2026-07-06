정청래 “네거티브 없이 동지의 언어만 쓸것”…김민석 비판에 선 그어

정청래 전 더불어민주당 대표가 6일 “저는 네거티브를 하지 않겠다”며 “단결의 언어, 동지의 언어만 쓰겠다”고 밝혔다. 이날 김민석 전 국무총리가 8·17 전당대회 당대표 선거 출마 선언 과정에서 “지난 1년, 자기 정치의 폐해가 당과 당정 협력을 혼선에 빠뜨렸다”며 정 전 대표를 겨냥한 발언을 한 것에 대한 답으로 보인다.
정 전 대표는 김 전 총리의 출마 선언 이후 잇따라 2건의 글을 페이스북에 게재했다. 그는 페이스북에서 “김대중을 존경하는 사람들, 노무현을 사랑하는 사람들, 문재인을 좋아하는 사람들, 이재명과 함께 12·3비상계엄 내란을 이겨낸 사람들 (모두) 똘똘 뭉칩시다”며 “단결하면 승리한다. 저는 단결의 언어, 동지의 언어만 쓰겠다”고 했다.
또 다른 글에서는 “김대중의 역사, 노무현의 역사, 문재인의 역사를 자양분 삼아 이재명의 역사를 더욱 꽃피우자”며 “안으로 ‘4통(4명의 대통령) 통합’, 밖으로 통합과 연대해서 이재명 정부의 성공과 정권 재창출!”이라고 썼다. 그는 이 글에서도 재차 “저는 네거티브를 하지 않겠다. 동지의 언어만 쓰겠다”고 강조했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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