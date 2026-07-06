홀란 멀티골…노르웨이, 우승 후보 브라질 울렸다

2026 북중미 월드컵에서 또 한번 이변이 발생했다. 노르웨이가 16강전에서 ‘영원한 우승 후보’인 브라질을 꺾고 8강전에 진출한 것이다. 노르웨이는 사상 처음으로 월드컵 8강전에 진출했다.
6일 노르웨이는 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 대회 16강전에서 브라질에 2-1로 승리했다. 브라질이 월드컵 16강전에서 탈락한 것은 1990년 이탈리아 대회 이후 36년 만이다.
경기가 시작되기 전까지는 브라질의 우세가 점쳐졌다. 노르웨이는 1998년 프랑스 대회 이후 28년 만에 본선 무대를 밟은 상태였다. 반면 브라질은 이번 대회에서 단 한 번의 패배도 기록하지 않고 16강전에 올라왔다.
브라질은 경기 시작 11분 만에 절호의 기회를 얻었다. 상대 반칙으로 페널티킥을 얻어낸 것이다. 하지만 브루노 기마랑이스의 슈팅을 노르웨이 골키퍼 외르얀 뉠란이 막아내면서 경기 분위기는 급격히 노르웨이 쪽으로 기울었다.
노르웨이는 이후 높은 점유율을 바탕으로 경기를 주도했고, 브라질은 경기를 쉽게 풀지 못했다. 이에 브라질의 카를로 안첼로티 감독은 후반 23분 네이마르(산토스)를 투입하는 등 공격의 고삐를 죄었다.
하지만 팽팽하던 균형을 깬 것은 노르웨이였다. 키 195cm에 체중 94kg의 ‘괴물 스트라이커’ 엘링 홀란(멘체스터시티)이 후반 35분 헤더로 브라질의 골문을 열었다.
분위기를 탄 홀란은 후반 45분 날카로운 왼발 슈팅으로 추가골을 터트려 브라질의 추격 의지를 꺾었다. 멀티골에 성공한 홀란(7골)은 리오넬 메시(아르헨티나), 킬리안 음바페(프랑스)와 함께 이번 대회 득점 공동 선두에 등극했다.
브라질은 후반 추가시간 상대 반칙으로 얻어낸 페널티킥을 네이마르가 성공했지만, 동점골을 넣기엔 시간이 부족했다. 결국 경기는 노르웨이의 2-1 승리로 마무리됐다.
노르웨이는 멕시코와 잉글랜드전 승자와 4강 진출을 다툰다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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