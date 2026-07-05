배재고에 화환 보낸 이진숙…“스벅이 5·18과 무슨 관계냐”

국민의힘 이진숙 의원이 5일 ‘스타벅스 가야지’ 등의 응원 구호로 논란을 빚은 서울 배재고에 화환을 보냈다고 밝혔다. 그는 “이재명 정권은 생각에도 ‘수갑’을 채울 것인가”라며 배재고 선수들을 응원했다.
이 의원은 이날 페이스북을 통해 “화환 리본에 ‘스타벅스가 5·18과 무슨 관계가 있나’, ‘배재고 학생들과 함께 합니다’라는 글귀를 적어 배재고에 화환을 보냈다”고 말했다. 그는 “스타벅스가 5·18 모욕과 무슨 관계가 있는지 설명해 주실 분 댓글 달아달라”며 “만약 스타벅스가 5·18과 광주에 대한 모욕을 상징한다면, 스타벅스는 더이상 영업을 해서는 안될 것”이라고 했다.
이어 “‘민주세력’의 추정으로 ‘스타벅스 가야지’가 광주 5·18 모욕이라고 단정하고 배재고 야구부 학생들을 징계한다면, 그들은 ‘생각에 수갑을 채우는 짓’을 시작하는 것”이라며 “생각에 수갑을 채우는 나라는 어딘가. 김정은은 북한에서 성역”이라고 덧붙였다. 그러면서 “공포에 질려있을지도 모를 배재고 학생들에게 조금이나마 힘을 주고 싶어서 화환을 보냈다”며 “그들이 미래 세대, 자유민주주의를 지켜낼 주역”이라고 주장했다.
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