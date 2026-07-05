4개 버전의 스릴러, ‘블랙 메리 포핀스’가 돌아왔다

  • 동아일보

  • 입력 2026년 7월 5일 14시 40분

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뮤지컬 ‘블랙 메리 포핀스’ 공연 사진. 쇼노트 제공
뮤지컬 ‘블랙 메리 포핀스’ 공연 사진. 쇼노트 제공
뮤지컬 ‘블랙 메리 포핀스’ 공연 사진. 쇼노트 제공
뮤지컬 ‘블랙 메리 포핀스’ 공연 사진. 쇼노트 제공
동화 ‘메리 포핀스’를 심리 추리 스릴러로 재해석한 창작 뮤지컬 ‘블랙 메리 포핀스’가 돌아왔다. 네 개의 독립된 버전을 차례대로 만날 수 있는 버전이다.

2012년 초연한 ‘블랙 메리 포핀스’는 7번의 시즌을 거치며 꾸준히 사랑받아왔다. 지난달 18일 서울 종로구 링크아트센터 벅스홀에서 개막한 이번 시즌은 ‘올라운드 버전’으로 대본을 조금씩 변주해 한 사건을 각 캐릭터의 다른 시선으로 풀어낸다.

‘블랙 메리 포핀스’는 1926년 독일 심리학자인 그라첸 슈워츠 박사의 대저택에서 발생한 의문의 화재 사건에서 시작한다. 집에 불이 난 뒤 네 남매 한스와 헤르만, 요나스, 안나는 살아남긴 했으나 기억을 잃었다. 보모 메리 슈미트는 진실과 함께 사라지고 만다. 작품은 네 남매의 각기 다른 기억을 더듬어가며 비극적인 진실을 드러낸다.

뮤지컬은 그간 7번의 시즌을 거치며 세 개의 버전과 완결판을 선보였다. 이번에는 모든 버전이 순서대로 공연된다. ‘한스 버전-메리 포핀스 살인사건을 위한 변호’(6월 18일~7월 12일)로 시작해 ‘헤르만 버전-모래 사나이가 나오는 꿈’(7월 17일~8월 9일), ‘요나스 버전-숲의 기억’(8월 14일~23일), ‘안나의 방’(8월 28일~9월 6일) 순이다.

뮤지컬 ‘블랙 메리 포핀스’ 공연 사진. 쇼노트 제공
뮤지컬 ‘블랙 메리 포핀스’ 공연 사진. 쇼노트 제공
뮤지컬 ‘블랙 메리 포핀스’ 공연 사진. 쇼노트 제공
뮤지컬 ‘블랙 메리 포핀스’ 공연 사진. 쇼노트 제공
무대는 비틀어진 액자 형태로 구성하고, 사각 턴테이블과 의자 등 최소한의 소품만이 올려져 있다. 여기에 조명의 움직임과 배우의 동선, 음악으로 긴장감 있는 분위기를 연출한다. 네 남매 중 첫째로, 완벽해 보이지만 알코올 중독을 앓고 있는 ‘한스 시몬’ 역은 배우 박정원·문경초·유태율이 맡았다. 자유로운 영혼의 예술가이자 불안한 성정을 지닌 ‘헤르만 디히터’로는 윤승우·박준형·김경록이 출연한다.

네 남매 중 유일한 여성이며 음악 교사로 평범한 삶을 꿈꾸는 ‘안나 레아’는 이한별·이정화· 이재림이 연기한다. 트라우마로 공황장애를 앓고 있는 막내 ‘요나스 엥겔스’ 역에 진호·조성필·정지우가 캐스팅됐다. 네 남매를 아끼고 사랑하는 보모이자 화재 사건의 용의자로 지목된 ‘메리 슈미트’로는 류수화·안유진·홍륜희가 출연한다. 9월 6일까지.

#블랙 메리 포핀스#창작 뮤지컬#심리 추리 스릴러#독일 심리학자#화재 사건#네 남매#기억 상실#무대 연출#배우 캐스팅#공연 일정
김민 기자 kimmin@donga.com
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