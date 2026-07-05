4개 버전의 스릴러, ‘블랙 메리 포핀스’가 돌아왔다

동화 ‘메리 포핀스’를 심리 추리 스릴러로 재해석한 창작 뮤지컬 ‘블랙 메리 포핀스’가 돌아왔다. 네 개의 독립된 버전을 차례대로 만날 수 있는 버전이다.
2012년 초연한 ‘블랙 메리 포핀스’는 7번의 시즌을 거치며 꾸준히 사랑받아왔다. 지난달 18일 서울 종로구 링크아트센터 벅스홀에서 개막한 이번 시즌은 ‘올라운드 버전’으로 대본을 조금씩 변주해 한 사건을 각 캐릭터의 다른 시선으로 풀어낸다.
‘블랙 메리 포핀스’는 1926년 독일 심리학자인 그라첸 슈워츠 박사의 대저택에서 발생한 의문의 화재 사건에서 시작한다. 집에 불이 난 뒤 네 남매 한스와 헤르만, 요나스, 안나는 살아남긴 했으나 기억을 잃었다. 보모 메리 슈미트는 진실과 함께 사라지고 만다. 작품은 네 남매의 각기 다른 기억을 더듬어가며 비극적인 진실을 드러낸다.
뮤지컬은 그간 7번의 시즌을 거치며 세 개의 버전과 완결판을 선보였다. 이번에는 모든 버전이 순서대로 공연된다. ‘한스 버전-메리 포핀스 살인사건을 위한 변호’(6월 18일~7월 12일)로 시작해 ‘헤르만 버전-모래 사나이가 나오는 꿈’(7월 17일~8월 9일), ‘요나스 버전-숲의 기억’(8월 14일~23일), ‘안나의 방’(8월 28일~9월 6일) 순이다.
무대는 비틀어진 액자 형태로 구성하고, 사각 턴테이블과 의자 등 최소한의 소품만이 올려져 있다. 여기에 조명의 움직임과 배우의 동선, 음악으로 긴장감 있는 분위기를 연출한다. 네 남매 중 첫째로, 완벽해 보이지만 알코올 중독을 앓고 있는 ‘한스 시몬’ 역은 배우 박정원·문경초·유태율이 맡았다. 자유로운 영혼의 예술가이자 불안한 성정을 지닌 ‘헤르만 디히터’로는 윤승우·박준형·김경록이 출연한다.
네 남매 중 유일한 여성이며 음악 교사로 평범한 삶을 꿈꾸는 ‘안나 레아’는 이한별·이정화· 이재림이 연기한다. 트라우마로 공황장애를 앓고 있는 막내 ‘요나스 엥겔스’ 역에 진호·조성필·정지우가 캐스팅됐다. 네 남매를 아끼고 사랑하는 보모이자 화재 사건의 용의자로 지목된 ‘메리 슈미트’로는 류수화·안유진·홍륜희가 출연한다. 9월 6일까지.
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