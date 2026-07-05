韓, 독일보다 年 501시간 더 일한다…노동시간 OECD 6번째

  • 동아일보

  • 입력 2026년 7월 5일 13시 38분

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게티이미지뱅크
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지난해 국내 취업자의 연평균 노동시간은 1833시간으로 전년보다 32시간 줄어든 것으로 나타났다. 매해 감소세를 보이고 있지만 경제협력개발기구(OECD) 36개 회원국 평균보다는 연간 100시간 가까이 더 일하고 있었다.

5일 OECD에 따르면 지난해 국내 연평균 노동시간은 1833시간으로 2024년(1865시간)보다 32시간 줄었다. 노동시간은 2010년 2163시간에서 2015년 282시간으로 줄었고, 주 52시간 상한제가 도입된 2018년에는 1992시간으로 처음으로 2000시간 아래로 떨어졌다. 이후 2022년 1900시간, 2023년 1872시간, 2024년 1865시간 등 매해 감소하고 있다.

OECD 회원국들과 비교했을 때는 여전히 장시간 노동을 하는 국가에 속한다. 한국은 지난해 수치가 확인된 OECD 36개국 중 6위를 기록했다. 한국보다 연평균 노동시간이 긴 국가는 멕시코(2205시간), 코스타리카(2183시간), 칠레(1912시간), 그리스(1874시간), 이스라엘(1870시간) 등 5개국이다. 미국(1800시간)보다 33시간, 호주(1633시간)보다 200시간, 일본(1598시간)보다는 235시간 많으며 연평균 노동시간이 가장 적은 독일(1332시간)보다는 한국의 노동시간이 501시간 더 길었다.

정부는 2030년까지 실노동시간을 OECD 평균 수준인 1700시간대로 낮춘다는 목표를 세우고 주 4.5일제 도입 등을 담은 실노동시간 단축 로드맵을 추진하고 있다.
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전채은 기자 chan2@donga.com
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