인천 을왕동 해수욕장서 60대 여성 물에 빠져 사망

  • 동아일보

  • 입력 2026년 7월 4일 09시 20분

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구급대원이 구급차량을 정리하는 모습. ⓒ News1
구급대원이 구급차량을 정리하는 모습. ⓒ News1
인천의 해수욕장에서 60대 여성이 물에 빠져 숨지는 사고가 발생했다.

4일 인천소방본부에 따르면 전날 오후 3시 17분경 영종구 을왕동 한 해수욕장에서 “사람이 물에 빠져 있다”는 시민의 신고가 119에 접수됐다.

신고를 받고 출동한 구급대는 이 여성을 심정지 상태로 구조했다.

이후 심폐소생술(CPR) 등 응급 처치를 받으며 병원으로 이송됐지만 숨졌다.

인천해양경찰서 관계자는 “구체적인 사고 경위를 조사하는 중”이라고 밝혔다.

박성진 기자 psjin@donga.com
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