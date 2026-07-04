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홍명보 미국 떠나고… 박지성이 韓축구 재건 맡는다
동아일보
업데이트
2026-07-04 15:17
2026년 7월 4일 15시 17분
입력
2026-07-04 01:40
2026년 7월 4일 01시 40분
조영우 기자
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