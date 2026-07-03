축구협회 “기대와 다른 성적 사과…억측성 보도, 사실과 달라”

월드컵 32강 탈락 후 첫 공식 입장 발표
한국 축구 대표팀의 2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락 후 팬들의 질타가 쏟아지고 있는 가운데, 대한축구협회가 대회 이후 첫 공식 입장을 내고 사과했다.
“질타-비난 겸허히 듣고 더 나은 한국 축구 만들 것”
차기감독 선임 회의…“아시안컵 대비 팀 안정성 최우선”
대한축구협회는 3일 ‘축구팬 여러분께 드리는 글’을 통해 “이번 2026 북중미 월드컵에서 기대와 다른 결과로 실망을 드린 점에 대해 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.
협회는 “이번 대회의 실패를 교훈 삼아 깊은 반성과 성찰로 한국 축구의 미래를 다시 준비해 나가겠다”며 “팬들의 질타와 비난을 모두 겸허히 듣고 더 나은 한국 축구를 만들기 위해 정진하겠다”고 했다.
다만 최근 제기된 선수단 불화설, 홍명보 전 감독을 둘러싼 논란 등 각종 의혹과 보도에 대해서는 “최근 각종 확인되지 않은 제보를 뉴스화한 억측성 보도들은 전혀 사실과 다르다”고 선을 그었다.
그러면서 “한국 축구를 진심으로 걱정하는 축구팬들에게 심려를 끼친 점에 대해 다시 한 번 고개 숙여 사과드린다”며 “앞으로도 축구 본연의 숭고한 가치와 순수함을 지켜나가기 위해 노력하겠다”고 강조했다.
차기 대표팀 감독 선임과 관련해서는 전력강화위원회가 이날 회의를 열어 감독 선임 방향성을 검토하기로 의견을 모았다고 설명했다.
협회는 “국가대표팀이 흔들림 없이 아시안컵을 준비할 수 있도록 대표팀 운영의 안정성 확보를 최우선으로 고려해 후속 회의에서 하반기 A매치 일정 등에 차질이 없도록 논의를 이어갈 계획”이라고 설명했다.
회장 선거와 관련해서는 “현행 정관상 회장 궐위 시 60일 이내 선거를 실시해야 한다”며 “정관 준수를 기본으로 국제축구연맹(FIFA)과 대한체육회 정관과도 충돌하지 않도록 다각적이고 심도 있는 검토를 진행하고 있다”고 밝혔다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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