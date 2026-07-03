오야르사발 멀티골…스페인, 오스트리아 3-0 완파하고 16강행

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미켈 오야르사발(스페인)이 3일 미국 로스앤젤레스 스타디움에서 열린 오스트리아와의 2026 북중미 월드컵 오스트리아와의 32강에서 2-0으로 앞선 후반 44분에 세 번째 골을 넣고 세리머니를 하고 있다. 로스앤젤레스=AP 뉴시스
미켈 오야르사발(스페인)이 3일 미국 로스앤젤레스 스타디움에서 열린 오스트리아와의 2026 북중미 월드컵 오스트리아와의 32강에서 2-0으로 앞선 후반 44분에 세 번째 골을 넣고 세리머니를 하고 있다. 로스앤젤레스=AP 뉴시스
‘무적 함대’ 스페인이 오스트리아를 완파하고 16년 만에 월드컵 토너먼트 승리를 따냈다.

스페인은 3일 미국 로스앤젤레스 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 32강 오스트리아와의 맞대결에서 3-0으로 완승을 거뒀다. 스페인이 월드컵 토너먼트에서 승리한 건 2010년 남아프리카공화국 대회 우승 이후 처음이다. 2014년 브라질 월드컵에서는 조별리그 탈락의 수모를 겪었고, 이후 두 차례의 월드컵에서는 토너먼트 첫 경기였던 16강에서 졌다.

이날 스페인은 미켈 오야르사발이 이번 대회 두 번째 멀티골 경기를 치르면서 팀 승리를 이끌었다. 오야르사발은 전반 36분 마르크 쿠쿠레야의 낮은 크로스를 절묘하게 방향만 돌린 슛으로 선제골을 기록했다. 2-0으로 앞선 후반 44분에도 쿠쿠레야의 크로스를 오야르사발이 오른발 슈팅으로 연결해 골망을 흔들며 3-0으로 승부에 마침표를 찍었다. 오야르사발은 누적 득점은 4골로 득점왕 부문 공동 5위에 자리했다.

조별리그 H조를 2승1무, 조 1위로 통과했던 스페인은 무패 행진을 이어갔다. 이날 스페인은 23개의 슛을 퍼부으며 경기를 압도한 반면 오스트리아는 5차례의 슛을 시도한 가운데 유효슈팅은 0개에 그쳤다.

스페인은 7일 오전 4시 미국 댈러스 스타디움에서 포르투갈과 8강 진출을 다툰다.

조영우 기자 jero@donga.com
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