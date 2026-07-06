“연인보다 엄마가 좋아” Z세대 사로잡은 ‘엄미새’ 현상 [트렌디깅]

최근 ‘엄미새’라는 신조어가 유행하고 있다. 엄마와 함께 여행을 떠나고 쇼핑을 즐기며 일상을 공유하는 모습을 가리키는 뜻이다. ‘~미새’라는 말은 원래 어떤 대상에 과하게 집착한다는 다소 거친 표현(미친 X)에서 비롯됐으나 Z세대 사이에서는 부모를 향한 애정을 유쾌하게 드러내는 파생어로 등장했다.
과거 부모에게 지나치게 의존하는 자녀를 놀림조로 부르던 ‘마마보이’ ‘마마걸’과 달리 ‘엄미새’는 자녀 본인이 어머니에 대한 효심과 유대감을 자랑스럽게 선언하는 표현에 가깝다.
‘엄미새’ 트렌드의 배경에는 젊은 세대의 가치관 변화가 있다. 인맥이 넓은 것을 자랑스러워하던과거와 달리 요즘 세대는 다수와 얕은 친분을 만들기보다는 소수와의 깊은 관계에 집중하고자 하는 경향이 강하다. 사회에서 하나하나 새로 만들어야 하는 인간관계와 달리 이미 나를 가장 잘 아는 엄마와 보내는 시간이 정서적으로 더 밀도 높다고 느끼는 것이다.
실제로 최근 대학내일 20대연구소 조사에서 Z세대는 ‘삶에서 굳이 갖추지 않아도 되는 것’을 묻는 질문에 유일하게 연인·애인을 상위권에 꼽기도 했다. 장기화된 취업난 속에 독립을 미루고 부모와 함께 살며 집안일을 도맡는 ‘전업자녀’가 늘어나는 현상도 같은 맥락에서 읽힌다.
새로운 관계를 맺고 유지하는 데서 오는 피로감도 ‘엄미새’ 트렌드를 가속화하는 요인이다. 타인과 관계를 쌓는 과정은 즐거움을 주지만 적잖은 시간과 비용, 감정 소모 또한 동반한다. 상대가 나를 얼마나 좋아할지, 관계가 계속될지 확신할 수 없다는 데서 오는 스트레스도 크다. 반면 가족이 주는 무조건적 지지와 편안함은 사회활동에 지친 청년들에게 매력적인 선택지가 된다.
시장도 이런 흐름을 놓치지 않았다. 엄마와 딸을 핵심 타깃으로 삼은 이른바 ‘효심 마케팅’이 다양하게 등장하고 있다. 풀무원은 올해로 3년째를 맞은 ‘스테이풀무원’을 통해 어버이날(5월 8~9일)에 맞춰 엄마와 딸이 함께 시간을 보낼 수 있는 1박 2일 프로그램을 운영했다. 패션 브랜드 찰스앤키스도 어버이날 선물 증정 이벤트에서 “모든 엄미새를 응원합니다”라는 문구를 내걸고 젊은 소비자들의 공감을 이끌어냈다.
전문가들은 청년들이 가족의 울타리 안에서 정서적 안정을 찾고 재충전하는 것 자체는 긍정적이며, 원가족과의 적절한 분리만 이루어진다면 큰 문제가 되지 않는다고 말한다. 다만 가족이 세상과의 유일한 소통 창구가 되거나 사회적 관계 형성에 걸림돌이 되지 않도록 유의해야 한다.
결국 ‘엄미새’ 현상은 사회 전반적으로 불확실성과 피로도가 높은 시대에 안식처를 찾아 정서적 만족을 채우려는 요즘 세대 나름의 관계 맺기 방식이라 할 수 있다.
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