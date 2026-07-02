초3~4·중1·고1 내년 ‘독서교육 집중’…문해력 강화

내년부터 초등학교 3·4학년과 중학교 1학년, 고교 1학년은 ‘독서교육 집중 학년’으로 지정돼 맞춤형 프로그램이 제공된다.
교육부는 2일 이런 내용의 ‘학교 독서교육 활성화 방안’을 발표했다. 인공지능(AI) 이용 증가와 숏폼 콘텐츠 소비 등으로 학생들의 문해력 저하가 우려되자 마련한 정책이다.
먼저 ‘독서교육 집중 학년’ 학생을 대상으로 맞춤형 독서 프로그램을 제공한다. 독서에 흥미를 느끼지 못하는 초3·4학년을 위해서는 맞춤형 학습 모델을 개발해 내년부터 일선 학교에 보급할 예정이다. 학습량이 늘어나는 중1의 경우 진로탐색 활동 등에 독서가 연계되도록 프로그램 개발한다. 고1에게는 진로와 연계한 온라인 진로독서 멘토링을 실시할 방침이다.
교과수업 내 독서 비중도 확대된다. 수업 중 교과 관련 도서를 읽고 토론할 수 있도록 2030년까지 매년 1000개의 독서 연계 수업 모델을 발굴하기로 했다. ‘매일 아침 10분 함께 책 읽기 운동’을 올해 초중고교 1000곳에서 시작해 2030년까지 모든 학교로 확대할 방침이다. 특히 학생이 독서활동 지원 플랫폼인‘ 독서로’에 기재한 독서활동이 학교생활기록부에 자동 기재되는 방안도 추진한다.
최교진 교육부 장관은 “책 읽는 기쁨이 학생들의 일상이 될 수 있도록 학교 수업을 중심으로 체계적인 독서교육을 지원하겠다”고 말했다.
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