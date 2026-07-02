마디락, ‘2026 히트브랜드 대상’ 관절 건강기능식품 부문 연속 1위 수상

‘마디락’이 JY네트워크가 주최하고 동아일보가 후원하는 ‘2026 히트브랜드 대상’ 관절 건강기능식품 부문에서 2025년에 이어 2년 연속 1위를 수상했다.
마디락은 관절, 연골, 뼈 건강의 3중 기능성을 인정받은 제품이다. 순도 약 99.9%의 옵티MSM 1500mg과 국내산 N-아세틸글루코사민 500mg 및 녹용, 울금 등 현직 한의사가 직접 배합한 전통한방원료 등을 포함하고 있다.
마디락을 만든 동서신약은 한의사와 약사들이 함께 만든 건강기능식품 기업이다. 한의사와 약사가 직접 제품 개발에 참여한다.
조현주 동서신약 대표 약사는 “마디락은 한방과학을 바탕으로 식약처 인증 기능성 원료를 배합해, 국민의 건강과 삶의 질 향상에 이바지한 점을 높이 평가 받았다”며 “2년 연속 히트브랜드 대상 관절 건강기능식품 부문 1위를 수상하게 돼 매우 영광스럽다”고 전했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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