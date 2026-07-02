바움 행정사사무소, ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’ 행정서비스 부문 1위 수상

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바움 행정사사무소가 ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’ 행정서비스 부문에서 1위를 수상했다. 리디치파인 제공
바움 행정사사무소가 ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’ 행정서비스 부문에서 1위를 수상했다. 리디치파인 제공

바움 행정사사무소가 JY네트워크가주최하고 동아일보가 후원하는 ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’ 행정서비스 부문에서 1위를 수상했다.

바움 행정사사무소는 인허가, 정책자금, 기업 인증, 행정심판 등 다양한 행정 분야를 아우르며 의뢰인 맞춤형 행정 서비스를 제공하고 있다. 축적된 실무 경험과 분야별 전문성을 바탕으로 개인과 기업이 행정 절차를 효율적으로 진행할 수 있도록 지원한다.

바움 행정사사무소는 2019년부터 행정 업무를 수행하며 누적 7000건 이상의 상담 및 업무 수행 경험을 쌓아왔다. 이를 바탕으로 다양한 행정 수요에 대응하며 전문성을 강화해 왔다.

또한 외국인 비자 전문 서비스 ‘케이비자’, 전문적인 권리 구제를 지원하는 ‘행정심판연구소’와 같이 각 분야에 특화된 맞춤형 행정 서비스를 제공하며 다양한 행정 업무에 대한 종합적인 서비스를 제공하고 있다.

이상욱 대표 행정사는 “행정 업무는 누구나 살면서 한 번쯤 마주하게 되는 필수적인 영역이지만, 복잡한 절차로 인해 어려움을 겪는 분들이 많다”며 “앞으로도 전문성과 체계적인 서비스를 바탕으로 누구나 편리하게 행정 서비스를 이용할 수 있도록 노력하겠다”고 수상 소감을 밝혔다.

#바움 행정사사무소#고객감동 우수브랜드#행정서비스
지희수 기자 heesuji@donga.com
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