리치디파인, ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’ 증권정보서비스 부문 1위 수상

리치디파인이 JY네트워크가 주최하고 동아일보가 후원하는 ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’ 증권정보서비스 부문에서 1위를 수상했다.
리치디파인는 데이터와 시장 구조에 대한 심층 분석을 바탕으로 시장 흐름과 가치 변화를 해석하는 리서치 전문 기업이다. 단순한 정보 제공을 넘어 투자자가 스스로 합리적인 의사결정을 내릴 수 있도록 투자 판단의 기준과 인사이트를 제공하는 데 주력하고 있다.
최근에는 업계 경험이 풍부한 전문인력을 확보함으로써 고도화된 투자 분석과 차별화된 리서치 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련하고 있다.
리치디파인 임직원은 “고객이 단순히 높은 수익을 추구하는 것을 넘어 여유롭고 행복한 삶을 만들어갈 수 있도록 돕는 것이 목표”라며 “앞으로도 최고의 방법만을 고집하기보다 고객에게 가장 적합한 투자 방향과 해법을 제시하기 위해 노력하겠다”고 수상 소감을 전했다.
백준원 리치디파인 대표는 “소비자들의 성원과 임직원들의 노력 덕분에 뜻깊은 상을 받게 됐다”며 “앞으로도 초심을 잃지 않고 지역사회와 소외계층을 위한 봉사활동을 꾸준히 이어가고, 사회적 가치 실현에도 책임을 다하는 기업이 되겠다”고 수상 소감을 전했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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